Donar-speler Leon Williams verruilt Groningen tijdelijk voor het Duitse Göttingen

Donar-speler Leon Williams (28) komt in de zomer tijdelijk uit voor het Duitse BG Göttingen. De Basketball Bundesliga is van plan in juni een eindtoernooi te houden waar tien teams aan deelnemen.

Het team in Göttingen staat onder leiding van de Nederlandse coach Johan Roijakkers, die eerder al twee seizoenen (2016-2018) samenwerkte met Williams bij die club. Ook landgenoot Jito Kok gaat namens Göttingen meedoen aan het toernooi.

Nog een contract

Hoewel Williams, die vorige zomer naar Donar kwam, ook volgend seizoen bij de Groningse basketbalclub onder contract staat, is het dus mogelijk dat hij in de zomer tijdelijk ergens anders speelt. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, legt uit hoe dat zit.

‘Dat kan omdat het formeel tussen de seizoenen in zit, dus die ruimte is er. Wij hebben al jaren een heel goede relatie met die club. Toen het verzoek kwam, hebben we natuurlijk gekeken of we daar op een goede manier medewerking aan konden verlenen, onder een aantal voorwaarden uiteraard. En dat kon.’

‘Goed voor Williams’

‘Wij denken dat het heel goed is voor Leon is dat hij weer kan spelen', gaat Swaving verder. 'Ja, daar spelen ze zonder publiek. Dat willen wij dus niet, maar in Duitsland gaan ze daar dus anders mee om, dat kan.'