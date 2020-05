Veiligheid containerschepen laat te wensen over: ‘Er moet snel iets gebeuren’

Daaruit blijkt dat de meerderheid van de rederijen het niet zo nauw neemt met de internationale veiligheidsregels.

Aanleiding voor de inspecties was de ramp met de MSC Zoe begin vorig jaar, die 342 containers in zee verloor ter hoogte van de Waddeneilanden. Voor de rederijen is dit geen reden geweest om in te grijpen, zo blijkt nu.

Veel discussies

En dat verbaast Van Gent: ‘Na de ramp zijn er veel discussies geweest over de vraag of deze schepen wel goed worden beladen en gecontroleerd. Er is nog steeds weinig tot niets gebeurd om dat te verbeteren. Dat is een slechte zaak.’

Oud-burgemeester Albert de Hoop van Ameland pleitte als voorzitter van de organisatie van Europese kustgemeenten KIMO International jarenlang voor betere controles van de steeds grotere wordende containerschepen.

Niet veel aan gedaan

‘Het lijkt nu nog erger dan bij de grote controle in 2009. Het beeld van toen was al weinig rooskleurig. Daar is in al die jaren niet veel meer aan gedaan door de Nederlandse overheden,’ reageert De Hoop.

Toch kijkt de oud-bestuurder daar niet van op. ‘Dat heeft ongetwijfeld te maken met de groei van de containervaart, de automatisering, de robotisering en de bezuinigingen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).'

Eindelijk actie

Wat De Hoop en Van Gent betreft komt er nu eindelijk wel actie. Van Gent zegt het zo: ‘Ik neem aan dat de minister en de Tweede Kamer de teleurstellende resultaten van deze inspecties tot zich nemen. Zij kunnen dan zien dat er veel te weinig acties zijn geweest en dat er nu echt iets moet gebeuren.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeert binnenkort de Tweede Kamer over de resultaten van de inspecties.

Lees ook:

- Alles over de containerramp