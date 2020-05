'Al moet ik drie keer mijn handen wassen, als ik maar kan tennissen'

De jeugd mocht al eerder weer trainen; volwassenen kunnen hun racket nu ook weer stofvrij maken. En dat doen ze direct. Bij TSH in Haren bijvoorbeeld zijn midden op de dag vier banen bezet.

Getafeltennist

Quirijn van den Bijlaard en zijn partner Marijke Zijlstra hebben tijd gevonden een balletje te slaan. 'We hebben in de coronatijd veel getafeltennist met een klein balletje en dat is superlicht. Nu voelde het echt heel zwaar en de eerste ballen gingen verschrikkelijk slecht, maar we kwamen er langzamerhand in.'

Het maakt ook eigenlijk weinig uit. Dat ze er weer staan is al een luxe. 'Heel fijn dat langzaam het leven weer een beetje opstart, dat is echt super.'

Een baan verderop staat Jan Rake te spelen. Ook hij geniet met volle teugen. 'Even hard wennen, maar het is natuurlijk heerlijk. De zon schijnt, het waait een beetje, om weer buiten te kunnen tennissen is fantastisch.'

Looproutes

De clubs moeten zorgen dat de tennissers afstand houden. Horeca blijft gesloten en er zijn looproutes uitgezet. Bij TSH mag je pas de baan op als je online een reservering hebt gemaakt. Alleen enkelspel is toegestaan, ze mogen maximaal drie kwartier spelen, dan moeten ze de baan vegen en direct weggaan; de volgende spelers komen pas een kwartier later.

Ook de hygiëneregels zijn strikt: handen desinfecteren bij aankomst op het park, alleen eigen ballen gebruiken en niet de stand bijhouden op de bordjes. Het is allemaal goed te doen, vinden de tennissers.

Extra schoonmaken

Nico Onnes: 'Ik wil de baan wel extra schoonmaken, drie keer mijn handen wassen, tandenpoetsen doe ik er allemaal bij. Maakt me geen barst uit, als ik maar kan tennissen!'

Hoewel sommige tennissers zich verbaasd hebben over het verbod op hun sport, hebben anderen er wel begrip voor. Jan Rake: 'Ik heb er niet voor gestudeerd, andere mensen wel en die zeggen dat we dat moesten doen. Ik ben absoluut geen volgzaam type, maar in dezen volg ik de wijsheid.'

