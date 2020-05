Dorpen over inspraak nieuwe energieplannen: 'Provincie staat met 3-0 achter'

Alle drie de partijen benadrukken tegenover Provinciale Staten vinden de inspraakmogelijkheden bij de keuze voor meer windmolens en zonneparken in onze provincie uiterst beperkt.

Nauwelijks gehoord

De organisaties constateren dat inwoners in onze provincie niet of nauwelijks gehoord zijn bij het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES). In de concept-versie van de RES staat vermeld dat onze provincie 5,7 TeraWatt aan duurzame energie zal opwekken. Landelijk is de doelstelling 35 TeraWatt.

'In het beginstadium werden we gehoord, maar na die eerste bijeenkomst werd het stil. Doodstil', benadrukt Rense Louwes van Dorpsbelangen Westerlee. 'Vooraf werden kernbegrippen als eerlijkheid en efficiënt genoemd. Wat is daar nu van overgebleven? Er ligt al een RES-bod in Den Haag. Waarom zijn de inwoners buitenspel gezet? Inspraak achteraf is voor ons geen inspraak. En wij hoeven niet zo nodig het stopcontact te worden ten koste van het landschap. Bij windpark Meeden is er tweespalt ontstaan in het dorp. Opnieuw worden inwoners niet gehoord. De provincie staat nu met 3-0 achter.'

Voelsprieten

Ook vereniging Groninger Dorpen, dat haar voelsprieten bij vele dorpsorganisaties in onze provincie heeft, merkt dat inwoners zich niet gehoord worden bij de totstandkoming van de plannen.

'Het gesprek vindt niet of onvoldoende plaats', zegt Hilda Hoekstra namens Groninger Dorpen. 'Dorpen worden niet in voldoende mate uitgenodigd. Wij vragen ons af: is er aandacht geweest voor een zorgvuldig proces? De belangen van alle inwoners moeten worden meegewogen, want als je een bod doet is het belangrijk je goed te realiseren wat er nodig is om dat te bewerkstelligen. En ik denk dat heel weinig mensen weten wat er gaande is.'

Geen kritiek, wel vraagtekens

De Hogelandster Energiecoöperatie zegt geen kritiek te hebben op het bod, maar heeft wel vraagtekens bij het betrekken van de inwoners.

'Mensen van de groene kerk zoals ik willen meer in plaats van minder', zegt Jan Hink namens de coöperatie. 'Maar zelfs ziekelijke optimisten als ik concluderen dat er heel weinig gelegenheid was om mee te praten.'

De kritiek van de organisaties is koren op de molen voor een groot deel van de oppositiepartijen, die vinden dat het provinciebestuur geen bod van 5,7 TeraWatt aan duurzame energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan neerleggen zonder de bewoners goed te hebben gevraagd naar hun mening.

Forum voor Democratie, Groninger Belang, PVV, SP, Partij voor het Noorden en 50 Plus hebben allen in meer of mindere mate kritiek op het proces. Zo vraagt Partij voor het Noorden-Statenlid Dries Zwart zich af waarom de provincie per se op 1 juni het bod verstuurd wil hebben, terwijl vijf gemeenten die ook deelnemen aan de Regionale Energiestrategie hun besluit over de zomervakantie heen tillen.

Pas volgend jaar

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) wuift die kritiek weg. 'In de brief die de Nationaal Programma RES heeft opgesteld, wordt gemeld dat ook zonder democratische legitimatie een bod kan worden gedaan', zegt ze. 'De definitieve RES wordt pas in juni volgend jaar vastgesteld. Tot die tijd kunnen er wijzigingen worden aangebracht. En laat ik benadrukken: het zijn vooral plannen van de gemeenten zelf.'

Aan de 'forse kant'

Coalitiepartij VVD heeft ook kritiek op het bod, dat volgens de partij aan de 'forse kant' is.

'Zou het niet beter zijn om conservatiever te beginnen?', vraagt fractievoorzitter Erik Jan Bennema zich af. GroenLinks-fractieleider Hendri Meendering wil eerder meer dan minder windparken en zonneweides, al geeft hij na aandringen van kritische oppositiepartijen toe dat het communicatieproces beter had gekund. 'Dat had aan de voorkant beter gemoeten', concludeert hij.