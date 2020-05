Reorganisatie en ontslag. Hoe vertel ik het mijn personeel?

Bij het Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) staan ze op scherp.

‘Ik vrees dat we de komende tijd genoeg te doen zullen hebben’, zegt specialist arbeidsverhoudingen Lars Doyer van de werkgeversvereniging. ‘We weten uit ervaring dat bij een aanstormende recessie de vraag naar advies over reorganiseren enorm toeneemt. We zijn dus al een tijd druk met het treffen van voorbereidingen om dat op te vangen.’

Dat er een ontslaggolf of een faillissementscircus aanstaande is, is geen overspannen verwachting. Volgens het CBS denkt de helft van alle ondernemers dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt wanneer de huidige crisis langer dan een half jaar duurt.

Enquête

Een enquête door VNO-NCW MKB Noord onder de achterban liet vergelijkbare resultaten zien. Van de driehonderd ondervraagde noordelijke ondernemers gaf een kwart aan dat ze verwachten mensen met gedwongen ontslag te moeten sturen.

Bij het verkondigen van de boodschap is het vooral belangrijk te handelen vanuit een plan voor de lange termijn, adviseert Doyer. ‘Een reorganisatie is een noodzakelijke stap op weg naar een gezond bestaan’, aldus Doyer. ‘De aankondiging van een herstructurering en ontslagen is een moment in een langer traject. Zoom dus eerst uit voordat je inzoomt op het moment van nu.’

De blijvers zijn voor de organisatie belangrijker dan zij die het bedrijf moeten verlaten Lars Doyer - AWVN ]

Vanuit dat idee geredeneerd, aldus Doyer, is het van belang om vooral de aandacht te leggen bij de mensen die blijven: ‘In de meeste gevallen blijven er meer mensen dan dat er vertrekken. De blijvers zijn voor de organisatie belangrijker dan zij die het bedrijf moeten verlaten.’

Dat voelt misschien wat tegennatuurlijk, vult Doyer aan, want vaak is er sterk de neiging de focus te richten op de slachtoffers van de ingreep, de medewerkers die hun baan verliezen. ‘We hebben een hoog zorggehalte in onze cultuur, maar vanuit de continuïteit van het bedrijf is dat niet de juiste keus.’

Continuïteit voorop

‘De continuïteit van de organisatie staat voorop’, vervolgt Doyer. ‘Die wordt gewaarborgd door de mensen die er langer werken en blijven. Voor hen zet je de stip op de horizon en het helpt enorm wanneer je ze meeneemt en betrekt bij de plannen. Ze hebben vaak goede ideeën over hoe het beter kan of anders moet. Uiteindelijk voelen ze zich dan minder toeschouwer en meer meedoener.’

Maar verlies ook niet de balans uit het oog, vult Doyer aan. Want het is sterk in het belang van het bedrijf op een nette manier afscheid te nemen van de ontslagenen.

‘Loyaliteit en enthousiasme van de medewerkers wordt ook bepaald door hoe ze zien hoe er wordt omgegaan met degenen die hun baan verliezen.’

Knopen tellen

‘Wanneer jij ziet dat mensen op een onzorgvuldige en nare manier met een grijpstuiver naar buiten worden geduwd, dan bepaalt dat ook jouw gevoel voor je werkgever. Dan ga je ook je knopen tellen en je afvragen of je wel voor zo’n bedrijf wilt werken.’

Wees bij het aankondigen van de onheilstijding transparant, duidelijk en eerlijk, adviseert Doyer verder. ‘Als het goed is, dan is het moment van staan voor de troepen niet de eerste keer dat je met medewerkers over de situatie van het bedrijf spreekt. Dat zou eigenlijk een permanent proces moeten zijn. Dat proces van medewerkersparticipatie zien we gelukkig steeds vaker. Het is steeds minder normaal wanneer je als werknemer het allemaal maar een beetje ondergaat.’

Traumatisch

Een reorganisatie is hoe dan ook vaak traumatisch voor zowel de blijvers als voor het personeel dat zijn baan ziet verdwijnen. Ook de ondernemer zelf zal eronder te lijden hebben, maar de grootste valkuil is daarover te veel over te spreken.

Doyer: ’Kom niet in je eigen bubbel en emoties terecht. Door de druk, de complexiteit en de emoties dreigt het gevaar dat je persoonlijk gevoel de overhand krijgt. Zorg daarom voor mensen om je heen die je voortdurend een douw geven.’

Dat jij als directeur het moeilijk hebt is voor niemand interessant Johan Mostertman - psycholoog

Dat is ook waar psycholoog Johan Mostertman van Psychologen Team Groningen voor waarschuwt: ‘Ga niet in op je eigen emoties. Dat jij het moeilijk hebt is voor niemand interessant. Daar haal je de emoties en zorgen bij je mensen ook niet mee weg. Houd het zakelijk en blijf rustig.’

Het komt aan op een goede techniek van gespreksvoering plus een dosis gezond verstand, verklaart Mostertman. ‘Je kondigt eerst de boodschap aan: ‘Dames en heren, ik heb slecht nieuws voor u’. Vervolgens breng je kort en zo duidelijk mogelijk de maatregelen die worden genomen. Hou het feitelijk. Zonder al teveel argumentatie. Leg ook uit wat het hoofddoel is.’

Laat stiltes vallen

Laat stiltes vallen om de boodschap te laten bezinken, aldus Mostertman. Vermijd discussies en houd het doel voor ogen: de boodschap overbrengen. ’Troost niet, wek geen verwachtingen en houd het gesprek kort.’

Ondernemers die voor de ondankbare taak staan mensen te ontslaan kunnen volgens Mostertman wat betreft het overbrengen van hun boodschap een voorbeeld nemen aan premier Mark Rutte: ‘Het non-verbale is even belangrijk als het verbale. Dat begrijpt Rutte heel goed. Bij zijn persconferenties lacht hij tegenwoordig niet meer, hij brengt zijn woorden heel serieus. Dat doet hij communicatie-theoretisch erg goed.’

‘Let ook op of je boodschap is overgekomen’, stelt de psycholoog. ‘Zet het voor de zekerheid altijd op schrift, want meestal komt een nare boodschap slecht over. Ook al vertel je het verhaal keurig netjes, mensen hebben de neiging vervelende mededelingen te ontkennen, te bagatelliseren en ze optimistisch op te vatten.’

FNV Metaal: ‘Veel werkgevers zijn koud en kil’

Ruwweg zijn er twee manieren waarop werkgevers een ontslagronde aanpakken, zegt bestuurder Albert Kuiper van de vakbond FNV Metaal. ’Er zijn er die het netjes doen en al hun contacten goed informeren.’

‘Anderen doen het onbeholpen’, verklaart Kuiper. ‘Ze pakken mensen van het ene op het andere moment bij de mouw, halen ze weg bij collega’s en zetten ze buiten. Pasjes worden geblokkeerd en toegang tot alle systemen wordt geblokkeerd.’

Helaas, aldus Kuiper, is dat de meest voorkomende manier. Volgens de vakbondsbestuurder wordt het vaak gedaan op advies van de werkgeversverenigingen. ‘Met als argument dat het onrust voorkomt en dat het voor de beveiliging van bedrijfssystemen beter is. Maar het is een koude manier.’

Een tegenwoordig veelgebruikte manier om medewerkers kwijt te raken is een soort stille reorganisatie door mensen vaststellingsovereenkomsten aan te bieden. ‘In een individueel gesprek wordt een mensen een vergoeding aangeboden, er is nog wat uitruil van vakantiedagen en in ruil ervoor moet een geheimhoudingsverklaring worden getekend.’

Deze reorganisatie blijven veelal onder de radar, maar volgens Kuipers wordt de methode ook door bedrijven in het Noorden regelmatig toegepast.

Lars Doyer van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland geeft vijf tips voor effectieve communicatie bij een reorganisatie:

- Vertel je verhaal vanuit de beleving van je publiek: hoe voelen zij zich, waar zijn ze naar op zoek? Denk aan de blijvers en de vertrekkers

- Zorg voor een helder verhaal en duidelijk plan

- Wees helder over wat je nu weet hoe je daar samen denkt te komen. Wees eerlijk over wat je nog niet weet

- Maak duidelijk wanneer er weer iets verteld wordt en houd je daar aan. Wees consistent

- Zorg ervoor dat na de plenaire mededeling ruimte is om in teams of afdelingen met elkaar betekenis te geven aan het vertelde. Bereid je teamleiders kort van te voren voor om dit goed te doen.

