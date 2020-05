Forum niet eerder dan 1 juni open, maar 'met meer dan dertig bezoekers'

Het Forum in de binnenstad van Groningen gaat niet eerder dan 1 juni weer open. Eén van de redenen daarvoor is de waterschade die eerder deze maand werd veroorzaakt door een sprinklerinstallatie die per ongeluk afging.

Die schade wordt verhaald op de verzekering, zegt locoburgemeester Roeland van der Schaaf.

Museum, bioscoop en expositie

Volgens de richtlijnen mag de bibliotheek in het Forum in de binnenstad inmiddels alweer open. Dat gebeurt nog niet: andere bibliotheken in de Stad hebben de deuren al wel geopend.

Vanaf 1 juni mogen ook museum Storyworld, de bioscoop en de expositieruimte weer open, mits ze maximaal 30 bezoekers toelaten. 'In de keuze om het gebouw dan pas weer te openen speelt ook mee dat dan meer onderdelen van het gebouw weer gebruikt kunnen worden.'

Samengesteld gebouw

In het gebouw aan de Nieuwe Markt in Stad zitten ook meerdere horecagelegenheden en openbare ruimten.

'Omdat het een samengesteld gebouw is, is het lastig te bepalen op welke manier de overheidsrichtlijnen voor het Forum gelden', zegt Van der Schaaf. 'Het is niet realistisch om te zeggen dat er in het hele gebouw maar dertig mensen zouden mogen zijn.'

Meer dan dertig mensen

'In overleg met de Veiligheidsregio Groningen gaan we in overleg om te kijken hoe het Forum praktisch kan organiseren dat er meer dan dertig mensen naar binnen mogen', zegt de wethouder.

Vanwege de coronacrisis sloot het Forum eind maart de deuren. Dat gebeurde ruim 100 dagen na de opening van het nieuwe pand in de Groningse binnenstad. 'Het is een bizar openingsjaar', zei Forum-directeur Dirk Nijdam destijds.

