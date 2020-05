Donar maakt ‘goede start’ met verkoop seizoenkaarten en mikt op Champions League

Bovendien heeft Donar zich als enige club in Nederland ingeschreven voor de Champions League.

Een belangrijke vraag hierin is: hoe groot is de animo voor seizoenkaarten? Met de wetenschap dat er volgend seizoen alleen gespeeld gaat worden als er publiek bij kan zijn. De secretaris van Donar, Gert-Jan Swaving, vertelt hier namens de club over.

‘Heel spannend’

‘Dat is inderdaad de grote vraag, ook voor ons. Daarom hebben we hier vorige week duidelijkheid over gegeven, zodat we ze niet iets verkopen wat we ze niet gaan bieden. Dus dat is inderdaad heel spannend.’

‘Maar de eerste tekenen zijn goed. We zijn vanmiddag open gegaan en ik heb net nog even gevraagd aan de mensen op het bureau die dat kunnen zien. Om half vijf stonden we al op 121 reserveringen voor volgend seizoen. Voor de eerste paar uur is dat best wel veel.’

Als je dan in drie uur tijd 121 verkoopt, dan is dat best wel heel knap Gert-Jan Swaving - secretaris Donar

‘De afgelopen jaren zijn we in onze seizoenkaarten gestegen naar 1.700, en het jaar daarvoor hadden we zelfs 1.800 seizoenkaarthouders, dus als je dan in drie uur tijd 121 verkoopt, dan is dat best wel heel knap.’

‘Extra’s voor blijvers’

‘We hebben natuurlijk de spannende discussie van: hoe ga je hiermee om? Het afgelopen seizoen is natuurlijk een erg gemankeerd seizoen geworden dankzij corona. Om die reden willen we toch wel wat extra’s doen vor de mensen die toch besluiten om ons komend seizoen ook weer te steunen. Voor de mensen die verlengen hebben we een paar leuke dingen in gedachten, zeker. Die informatie hebben ze ook allemaal gekregen.’

Wat als er niet gespeeld wordt?

‘Er is verschil tussen nationaal en Europees. Nationaal hebben we gezegd: zonder publiek gaan we niet spelen. In het ultieme geval kan dat betekenen dat je een aantal wedstrijden hebt met een deel van het publiek. Dan moet je iets met de mensen die er niet bij kunnen zijn. Dat kan deels financieel, dat kan deels door andere faciliteiten ter beschikking te stellen, zoals een stream. Er zijn zo waanzinnig veel scenario’s mogelijk, dat het heel moeilijk is om daar nu exact antwoord op te geven.’

Champions League

‘Europees ligt het natuurlijk een tikkeltje anders. Om precies te zijn hebben we ons vandaag ingeschreven voor de Champions League en die start op 15 september te starten met kwalificatiewedstrijden. Ik zou het geweldig vinden als we op 15 september in Nederland weer zo ver zijn dat we met zijn allen naar zo’n wedstrijd kunnen, maar de kans daarop is natuurlijk niet honderd procent.’

‘En anders zouden we dan zonder publiek moeten spelen. We hebben bijvoorbeeld ook een passe-partout voor Europese wedstrijden. Nou, het ligt natuurlijk voor de hand dat de mensen die bij die wedstrijd niet aanwezig kunnen zijn, dat die daar ook niet voor betalen en dat we dan iets met een stream gaan doen.’

Kwart van begroting

Voor Donar is de opbrengst van de seizoenkaartverkoop erg belangrijk, zo benadrukt de secretaris tot slot. ‘Procentueel gezien moet je zeker voor komend seizoen wel rekenen op ongeveer een kwart van de begroting’, aldus Swaving.

