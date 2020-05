Gemeentebelangen schoorvoetend akkoord met stukje Hogeland dat Schier wordt

Het deel van Schiermonnikoog dat in de provincie Groningen ligt, is 2,8 hectare. (Foto: RTV Noord)

Gemeentebelangen had deze grenscorrectie liever niet doorgevoerd.

‘Mot dat nou? Wij vinden van niet. Het eiland loopt vanzelf onze gemeente binnen. Het is toch mooi als mensen straks kunnen vertoeven op een stuk strand wat dan bij Het Hogeland hoort’, zegt fractievoorzitter Roelf Torringa van gemeentebelangen.

Zijn partij heeft al meermaals aangegeven dat ze willen dat het eiland bij Groningen komt.

Steun van de VVD

Gemeentebelangen kreeg ook steun van de VVD.

Ook het CDA heeft gemengde gevoelens bij het afstaan van de grond. ‘De vlag van Schier heeft al de Groninger kleuren’, zegt Rudmer Veenwijk. Maar de partij vindt de grenscorrectie wel logisch omdat dan duidelijk wordt waar de verantwoordelijkheden liggen bij eventuele rampen.

De grenscorrectie gebeurt op verzoek van Friesland. Schiermonnikoog wandelt de gemeente Het Hogeland binnen, doordat aan de oostkant van het eiland zand aanspoelt door de werking van eb en vloed.

‘Het spreekt mij enorm aan dat iedereen hartverwarmende woorden heeft over het wad, de zandplaten en de eilanden’, zegt burgemeester Henk Jan Bolding weten.

Heldere afspraken

‘Dat maakt de bestuurlijke plicht belangrijk om alles zo te organiseren dat de natuur goed bewaakt blijft. En dat rechtvaardigt ook dat er een kleine grenscorrectie moet komen om alle bevoegdheden bij de gemeente Schiermonnikoog en de provincie Friesland te houden’, laat burgemeester Bolding weten.

Het deel van Schiermonnikoog dat in de provincie Groningen ligt, is volgens de gemeente 2,8 hectare groot en ligt aan de oostkant.

Uiteindelijk stemde alle partijen wel in met de grenscorrectie. Gemeentebelangen deed dat ook schoorvoetend.

Straks de Eemshaven

‘Wij hebben geen ambitie om Schiermonnikoog over te nemen. Wij snappen de bestuurlijke overwegingen. Maar eerst geven we Garnwerd en Ezinge weg. En nu geven we een stukje Schiermonnikoog weg’, zegt gemeentebelangen raadslid Roelf Torringa. ‘Straks geven we nog de Eemshaven weg omdat men denkt dat het daar slecht geregeld is. We kunnen hier slecht mee leven’.

Burgemeester Henk Jan Bolding laat weten dat het gebied Middag-Humster niet is weggeven maar dat dit middels een volksraadpleging is bepaald. Volgens Bolding schept de grenscorrectie geen precedent dat er zomaar stukjes land wordt weggeven.

Financiële compensatie

De ChristenUnie opperde nog het idee om boottickets te vragen voor het stuk land wat nu naar Schier gaat. ‘Die kunnen dan gegeven worden aan de voedselbank. Zodat mensen die het moeilijk hebben een mooi dagje uit kunnen’, zegt raadslid Harry Woltjer.

Burgemeester Henk Jan Bolding weet niet zeker of er een financiële compensatie is voor het afstaan van het stuk grondgebied. Volgens hem is daar geen sprake van. Hij vindt het een sympathiek idee van de ChristenUnie en zal het onder de aandacht brengen bij de burgemeester van Schiermonnikoog.

