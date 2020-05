Wethouder: 'Schrappen kledingbonnen en bioscoopkaarten voor minima mogelijk teruggedraaid'

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) wil zich daar de komende maanden op beraden, vanwege de coronacrisis.

Diks' voorganger Mattias Gijsbertsen bracht zijn plannen voor de bestrijding van generatiearmoede eind februari naar buiten. 'Achteraf beschouwd is dat op een heel raar moment gebeurd, vlak voor het uitbreken van de pandemie', zegt Diks nu.

'Pleisters plakken'

Met de plannen om meer geld in te zetten op armoedepreventie wordt bezuinigd op het 'pleisters plakken', zoals Gijsbertsen het noemde.

Daarmee doelde hij op het uitgeven van bijvoorbeeld bioscoopkaartjes, kleding- en speelgoedbonnen om de armoede te verlichten.

Niet het goede moment

'Nu de coronacrisis een feit is moeten we nog eens goed in overleg gaan over de maatregelen', zegt Diks. 'Is dit het goede moment om een aantal verlichtende maatregelen te stoppen?', vraagt ze retorisch.

'Sommige tegemoetkomingen zijn misschien toch van belang voor mensen die in ingewikkelde omstandigheden zijn beland', zegt de wethouder. 'Voor de zomer en in het najaar moeten we hierover verder spreken. Dan kunnen we kijken welke regelingen we misschien toch moeten handhaven in verband met corona.'

'Nu meer geld voor armoedebestrijding'

SP'er Jimmy Dijk, die woensdagavond aanvankelijk fel van leer trok over de plannen van het college, is blij met de toezegging van de wethouder om de tegemoetkomingen voorlopig mogelijk toch te behouden.

'Ik had hier al op gehoopt', zegt Dijk. 'Je weet dat de problemen door corona groter worden. Dit is waarvoor deze nieuwe wethouder in Groningen aan de slag moet. Nu moet er ook echt meer geld voor armoedebestrijding komen, en moeten de kledingbonnen dit jaar ook echt gewoon worden uitgegeven.'

Huurverhoging

Diks laat, na vragen van de Partij voor de Dieren, ook weten met woningcorporaties te spreken over de huurverhoging tijdens de coronacrisis. 'Dat is erg belangrijk. Het is niet de bedoeling dat mensen én hun baan kwijt zijn, én niet naar buiten kunnen, én de huur omhoog zien gaan.’

Lees ook:

- 'Als overheid en samenleving maken we het armoedeprobleem groter'