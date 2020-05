Werkstraf voor diefstal grafornamenten en een e-bike

Een 39-jarige man uit Appingedam is voor het stelen van grafornamenten van begraafplaatsen in Hoogezand en Delfzijl veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur.

Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.

Betrapt op begraafplaats

De man werd in juni van 2018 op een begraafplaats in Hoogezand betrapt. De politie hield in die periode de begraafplaatsen in Groningen extra in de gaten, vanwege de vele diefstallen van grafornamenten. De man hing daar rond.

Hij zocht het graf van zijn oma, zei hij. Een zwamverhaal, zei de officier van justitie, want de verdachte kon niet vertellen hoe zijn oma heette. Dat graf bestond niet. De man droeg in zijn rugtas twee beeldjes, die afkomstig waren van een kersvers graf.

Gevulde urn

De agenten doorzochten de toenmalige woning van de man in Muntendam. Daar vonden zij nog eens een tas met vier beeldjes. Ook kwamen een buurman- en vrouw met een gevulde urn op de proppen. Die hadden zij gevonden in de Heemtuin, een eindje verderop.

De officier van justitie vond het logisch dat de verdachte de urn in Wildervank had gestolen. Zeker nadat een toenmalige medebewoner bekende dat hij de urn in de Heemtuin had verstopt. Voor heling kreeg die een werkstraf van 20 uur opgelegd.

Vrijspraak diefstal urn

Een urn stelen met daarin het stoffelijk overschot is meer dan heftig, zei de officier. Hij eiste een celstraf van vijf maanden. De rechter vond echter dat nergens uit blijkt dat de Appingedammer ook de diefstal van de urn op zijn geweten heeft en sprak hem hiervan vrij. Wel vond zij de diefstal van twee andere grafbeeldjes bewezen, ondanks de stellige ontkenning. De 39-jarige bekende alleen een diefstal van een e-bike in Veendam.

De rechter hield rekening met het tijdsverloop. De Appingedammer stond eind 2018 en begin 2019 voor andere feiten voor de politierechter. Toen had deze zaak ook kunnen worden meegenomen, vond de rechter. Waarom dit niet is gebeurd, bleef onduidelijk.