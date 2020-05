Lopend Vuur: De coronakilo's zijn er bij mij aan gevlogen

Langzaam aan kunnen we weer wat meer gaan sporten. Tennis en golf kan al weer, in sommige zwembaden kunnen er weer baantjes getrokken worden en hardlopen en fietsen kon al de hele tijd. De sportscholen blijven echter nog dicht en ook de sporten in de zaal gaan voorlopig nog niet door.

Al twee maanden werken we vooral veel thuis en brengen we ook meer tijd thuis door. De kans dat je daardoor net even wat meer gaat snacken is levensgroot aanwezig. En de combinatie weinig bewegen en net iets te veel eten kan er voor zorgen dat je wat aankomt.

Hoe zit het met jouw coronakilootjes?

