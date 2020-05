Troostlaidje #40: The New and Improved - Morgen komt het goed

The New and Improved (Foto: RTV Noord)

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder anderen Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar, Bert Hadders en Sproakwotter brachten hun liedje al ten gehore. Vandaag is het de beurt aan The New and Improved.

De pas opgerichte band bestaat uit Barry Blaauw, Sabine Jurriëns, Leon Zandman en Marika Curganov. 'We zijn gezond, iedereen staat nog recht overeind', zegt de laatste. 'Al is er natuurlijk wel stress door de kinderen die steeds thuis zijn en al het geregel.'

Hoe de vier oefenen in deze coronatijd? 'Niet. We zijn pas opgericht. We hebben samen één keer geoefend en daarna brak corona uit.'

Morgen komt het goed

Pas één keer oefenen en dan meteen samen een nummer opnemen? Curganov: 'Ja, achteraf beseften we pas: hé, wat gek. Het nummer heet 'Morgen Komt Het Goed' en is van Diggy Dex. Hij schreef het na de aanslagen in Brussel. Het leek mij mooi om dat van afstand over te nemen.'

