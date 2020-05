Eindelijk weer trainen: 'Mijn kicksen zijn stug, maar schimmelloos'

Het is 11 maart, de avond is dik twintig minuten oud. Met veel pijn en moeite hebben we op papier acht man bij elkaar weten te schrapen voor de voetbaltraining van die avond. Ik werk tot half acht en heb mijn voetbaltas al bij me. Nog een uurtje werken en dan snel naar de club.

Tot dat ene mailtje binnenkomt: de eerste twee vastgestelde coronapatiënten in Groningen. De redactiemachine draait meteen op volle toeren. Trainen zit er niet meer in. 'Helaas jongens, ik ben er niet', app ik snel naar mijn teamgenoten van GVAV-Rapiditas 3. Tegen middernacht eindigt mijn werkdag. Niet met spierpijn, maar vol van de adrenaline.

'Jullie kunnen trainen'

Het is 13 mei, rond de middag. Na appwisselingen met de voorzitter en iemand uit de kersverse coronacommissie komt het verlossende appje. 'Jullie kunnen trainen. Veld 3B.'

Tijdens de appjes over en weer zijn de coronamaatregelen die we in acht moeten nemen al flink ingepeperd. Politie en gemeente controleren meerdere keren per dag en als club in coronatijden zit je logischerwijs niet te wachten op boetes. Of op een uitbraak van het virus onder je leden.

Coronaspelregels aan het hek van Sportpark Kardinge (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

'Mannen, we kunnen trainen', zet ik in de app, gevolgd door instructies. 'Om 20 uur verzamelen voor de gele klimtoren.' Ik stuur een door de clubs op Sportpark Kardinge gemaakt plattegrondje mee met daarop onder andere deze verzamelplek.

'Houd anderhalve meter afstand van elkaar. We mogen alleen gezamenlijk het sportpark op. Maximaal een uur trainen. In sportkleding naar de club, thuis douchen.'

Het blijft stil. Het uitblijven van weerwoord betekent binnen ons team steevast dat de boodschap duidelijk is. 'Moet ik nog bier meenemen?', vraagt de nestor van het elftal. De conclusie is dat dit niet zo verstandig is gezien de situatie. Een instemmende stilte klinkt wederom.

Op zoek naar voetbalkleding

Om 19.15 uur zoek ik naarstig in de kast naar mijn voetbalkleding. Na vijf minuten kom ik tot een verhelderend inzicht: de tas met schone kleding staat nog in de schuur van die bewuste dag in maart.

Waar tijdens het omkleden normaliter een hoop geouwehoer in de kleedkamer klinkt, hijs ik mij nu in voetbaltenue, terwijl mijn vriendin naast mij tv ligt te kijken. De knorrende kat maakt het huiselijk tafereel compleet.

Scheenbeschermers

Met veel moeite trek ik mijn iets te strakke voetbalkousen aan. Eenmaal aan bedenk ik me dat de kans dat ik op anderhalve meter afstand een schop krijg verwaarloosbaar is. Dus sjor ik de kousen uit en bevrijd mezelf van die ondingen.

Resten alleen nog mijn voetbalschoenen, waar ik ook al een tijdje niet naar om heb gekeken. Bij het openritsen van het schoenenvak van mijn tas spookt er een schimmelscenario door mijn hoofd. Eerder trof ik na de winterstop al eens een donzen vachtje aan op mijn voetbalschoenen.

De opluchting is groot als mijn zwarte kicksen er wat stug, maar schimmelloos uitzien. Tot zover het enige voordeel van synthetisch materiaal.

Met voetbalschoenen voorafgaand aan de training (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Tegen achten rij ik de lange parkeerplaats bij Sportpark Kardinge op. Enkele teamgenoten staan al, keurig met afstand tot elkaar, te wachten. Met z'n negenen lopen we het sportpark op.

Langs de kantine, langs het hoofdveld, op naar veld 3B. Onderweg worden we gegroet door twee in gele hesjes gehulde vrijwilligers namens de clubs die op Sportpark Kardinge spelen. Op een elftal van Oosterparkers na is het verder stil.

Coronakit van de club

Onze trainer pikt op weg naar veld 3B de speciale coronakit op uit de scheidsrechterskleedkamer. Ieder team dat op Kardinge speelt, krijgt zo'n tasje. In de dug-out bekijk ik de inhoud. Desinfectiegel, een paar plastic handschoentjes, een pakje zakdoekjes, een mondkapje, een bidon en drie A4-tjes met daarop de RIVM-regels en de regels die gelden op het sportpark.

De inhoud van de coronakit (Foto: Martin Cusiel/RTV Noord)

Na de warming-up en het overtrappen van een balletje in groepjes van drie klinkt de vraag der vragen. 'Wat gaan we doen?' Tja, wat kun je eigenlijk doen? Een wedstrijdje spelen is immers de essentie van het spelletje, maar juist dat is nu ondoenlijk.

Afwerkoefening

We besluiten een afwerkoefening te gaan doen. En nog eentje. En nog eentje. Toch is het anders dan anders. Eenmaal met de bal aan de voet met alle ruimte denk je maar aan één ding: scoren. Maar daarna ben je alert op iedereen die ook maar een beetje in je buurt staat. Met boogjes lopen we om elkaar heen alsof we al jaren zo trainen. Alles went blijkbaar, zelfs al bij de eerste keer.

Uiteindelijk ploffen we na een uur weinig succesvol op doel schieten neer bij de dug-outs. Iedereen trekt zijn normale schoenen weer aan, terwijl op de achtergrond de zon zakt aan een oranje opgloeiende hemel.

'Vrijdag weer?', vraagt een teamgenoot. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar antwoord toch. 'Ik ben er niet, ik moet werken.'

