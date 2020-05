Unieke gevelsteen van steenfabriek Rusthoven teruggevonden

Het blijkt te gaan om een gevelsteen die jarenlang ingemetseld is geweest in de gevel van het oude brandhuis van de fabriek. Toen het terrein in verval kwam en het oude brandhuis instortte, is de steen zoekgeraakt.

Geen idee

Het Groninger Landschap had geen idee dat de gevelsteen nog intact was. Projectleider Herwin Prins is dan ook zeer verrast.

'De steen is puur bij toeval gevonden. We zijn bezig met het opruimen van verontreiniging op het terrein en daarbij stuitten we op die gevelsteen. Je ziet eigenlijk meteen aan die steen dat het een heel bijzonder ding is. Hij is 1.20 meter bij 70 centimeter en hij is van beton, dus loeizwaar.'

Vier jaartallen

De steen is gemaakt door de Groningse kunstenaar Anno Smith. Op de steen staan vier jaartallen. Het eerste jaartal (1804) staat voor de oprichting van de steenfabriek, toen nog onderdeel van borg Rusthoven. Het laatste jaartal (1954) is het jaartal van het 150-jarig jubileum.

De andere twee data staan voor de wisselingen van eigenaren. De eigenaren staan ook met naam op de steen vermeldt; Sissingh (1804), Uilkens (1836) en Van der Veen (1924).

Wikipedia

Prins: 'Als je naar de Wikipediapagina van Rusthoven gaat, dan zie je daar al jaren een foto staan van deze gevelsteen, ingemetseld in het oude brandhuis van de steenfabriek. De steen is in 1954 aangeboden door het personeel, toen de fabriek precies 150 jaar bestond. Dus de steen is toen gemaakt.'

Het Groninger Landschap is sinds begin 2019 eigenaar van de steenfabriek en het omliggende terrein. Rusthoven is de enige nog overgebleven steenfabriek met ringoven in de provincie Groningen. Bij de grootscheepse verbouwing van het terrein werd eerder al een 123 jaar oud briefje gevonden.

Mooi plekje

Wat er nu met de steen gaat gebeuren? 'We zorgen dat-ie straks een mooi plekje krijgt op het terrein.'

