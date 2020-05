Drugslab opgerold aan Beckerweg in Stad

Het lab is volgens de politie in productie geweest. Op het moment van ontmantelen was het lab niet in gebruik. Er zijn grondstoffen aangetroffen voor synthetische drugs. Om welke drugs het precies gaat, is niet bekend.

Onbekend hoe groot

Of het om een groot lab gaat, kan de politie nog niet zeggen. 'Bij een hennepkwekerij kun je op basis van het aantal planten zeggen hoe groot het is. Hier zijn we nog met onderzoek bezig', zegt een woordvoerder.

De binnenkant van het drugslab. (Foto: Politie)

Er zijn volgens een woordvoerder van de politie halffabricaten gevonden. In de loods was een productieruimte voor het aanmaken van een synthetische grondstof. Welke drugs er precies gemaakt werden, is niet bekend. Voorbeelden van synthetische drugs zijn xtc, speed of amfetamine en ghb.

Redelijk grote loods

Het gaat om een 'redelijk grote loods', laat de woordvoerder weten. Een gedeelte van de ruimte was afgetimmerd en gebruikt als drugslab.

In een drugslab worden over het algemeen diverse materialen gevonden, zoals glaswerk, reactiekolven, weegapparaten, mengkuipen, jerrycans en vaten met chemicaliën, centrifuges, tabletteermachines, vrieskisten, drukvaten, vacuümpompen en gasflessen. De geurstoffen en de productielocatie ruiken chemisch, bijvoorbeeld naar aceton.

Nader onderzoek

Omdat het onderzoek niet goed uitgevoerd kon worden in het donker, wordt er donderdag nader onderzoek gedaan.

