Politiek Oldambt neemt afscheid van digitaal vergaderen: ‘De meest idiote dingen gezien’

Het coronavirus dwong de raad ertoe om de vergaderingen de afgelopen weken digitaal te doen. Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden was twee van de drie keer voorzitter van de vergadering. ‘Ik heb de meest idiote dingen gezien’, zegt hij lachend.

Baby verschonen

Digitaal vergaderen was voor de meeste raadsleden een nieuw fenomeen. Lang niet iedereen had door dat je constant in beeld bent.

Nieboer: ‘Je krijgt de mooiste inkijkjes in mensen hun privélevens. Een baby die een schone luier kreeg en raadsleden die hun kopje aflikken na het drinken, maar je zag ook de partners van de raadsleden.’ Dat alles gebeurde bij de eerste digitale vergadering. Aan het einde van de avond vertelde Nieboer over alles dat hij had gezien.

De raadsleden blijken snelle leerlingen. Nieboer: ‘Bij de tweede vergadering die ik voorzat gebeurde niks meer. Ik moest speuren naar leuke dingen, maar die heb ik helaas niet gezien.’

Weer de raadszaal in

Maar van het digitale vergaderen in Oldambt wordt na drie keer afscheid genomen. Het belangrijkste punt: de raadsleden willen weer echt discussies met elkaar kunnen voeren. Online gaat dat toch minder goed, met meer dan twintig videoverbindingen.

Nieboer: ‘Je wilt elkaar bij zware onderwerpen in de ogen kunnen kijken. De begrotingsraad komt binnenkort ook. Dat zijn lange vergaderingen met veel belangrijke punten.’

Hoe gaat het?

Politiek Oldambt telt in totaal 25 raadsleden plus het college van burgemeester en wethouders die normaal dicht bij elkaar in een kring zitten. Vergaderen op de manier zoals het ging vóór de corona-uitbraak zit er dus niet in. Daarom is het volgende bedacht.

De fractievoorzitters van de elf partijen gaan aan de vergadertafel zitten met tussen elk raadslid natuurlijk de anderhalve meter afstand. Maar met zijn elven mogen zij geen besluiten nemen. De helft plus één moet daarvoor aanwezig zijn. En dus zijn de overige raadsleden ook nodig.

De veertien anderen gaan verspreid door de zaal zitten. Dat geldt ook voor de wethouders. Voor hen is een microfoon beschikbaar. De burgemeester zit de raad voor. Zij zal gewoon op haar vaste plek zitten.

Slecht gevoel?

Mocht het zo zijn dat een raadslid, bijvoorbeeld vanwege zijn of haar gezondheid, niet in een zaal met ongeveer dertig mensen wil zitten, dan is daar een oplossing voor bedacht. Het raadslid kan in een andere ruimte met de vergadering meekijken en luisteren.

Zodra er over een onderwerp gestemd moet worden moet het raadslid even kort binnenkomen om de voor- of tegenstem uit te brengen.

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis