Groninger kunstschilder Helmantel krijgt expositie in Drents museum

Helmantel wordt nationaal en internationaal geroemd om zijn schilderijen met stillevens en kerkinterieurs . Een aantal voorwerpen, dat op de stillevens is afgebeeld en afkomstig is uit de persoonlijke verzameling van de kunstenaar, zal ook worden tentoongesteld.

De Helmantel-tentoonstelling in het museum in Assen is te zien van 4 oktober tot en met 7 maart volgend jaar. Eigenlijk had de museumdirectie een andere tentoonstelling gepland, maar die is door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Het plan voor een expositie van Helmantel was er al en bleek te realiseren in de korte tijd die het museum nog had om een alternatief te vinden.

Over de schilder

Henk Helmantel (Westeremden, 1945) volgde van 1961 tot 1965 de opleiding tot kunstschilder aan de Academie Minerva in Groningen. Hij behoort tot de Noordelijke Figuratieven en wordt gezien als een van de belangrijkste kunstenaars binnen het hedendaags realisme.

In 2013 wijdde het Groninger Museum een tentoonstelling aan Helmantel. In het buitenland zijn Helmantels schilderijen onder meer tentoongesteld in de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk, Indonesië en recent nog in Taiwan.

