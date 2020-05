'We proberen aan alle kanten omzet binnen te halen, maar we hebben tijd nodig'

Veel bedrijven in onze provincie zien hun omzet dalen. De crisis hakt er economisch stevig in. Er is hulp in de vorm van regelingen vanuit de overheid, zoals de NOW-regeling die tegemoetkomt in de arbeidskosten. Maar: die regeling is tijdelijk en er zitten bovendien voorwaarden aan.

Er wordt gesproken over een opvolger van die NOW-regeling, waarbij een boete op ontslag zou vervallen. Maar is dat belangrijk voor onze ondernemers? Wat is er echt nodig?

We praatten erover met Erwin Balkema (evenementenbedrijf Bano), Albert Kuiper (FNV Metaal) en Ton Schroor (VNO-NCW MKB Noord) in een livestream. Hieronder vind je het volledige gesprek uitgewerkt.

Beginnen we bij Bano, betrokken bij evenementen en beurzen. Hoe zijn de afgelopen maanden verlopen?

Erwin Balkema (Bano): 'Dat is eigenlijk heel apart, onze hele agenda is leeg. Langzamerhand zien we wel een verandering. Gelukkig hebben we nu wat digitale opties naar de klanten toe. Daar worden we blij van, maar qua omzet is het nog dramatisch.'

'De NOW-regeling hebben we voor iedereen in het bedrijf aangevraagd. We hebben 100% omzetdaling. Die steun helpt ons zeker deze maanden door. Daar zijn we erg blij mee. We kijken ook naar alle opties nu, dus ook het meest zwarte scenario. En zonder steun komt dat heel snel dichterbij.'

Ton Schroor, veel bedrijven zijn geholpen, maar wat moet er gebeuren als het eerste steunpakket eindigt?

'Onze inzet is een tweede steunpakket, daar worden de laatste puntjes op de i gezet in de onderhandeling landelijk gezien', aldus Schroor.

'Maar uiteindelijk kun je dit niet voor eeuwig doen. Je moet ook nadenken: hoe ziet de economie er na die steunmaatregelen uit en hoe vind je een mix tussen steun en een realistische blik op je bedrijf?'

Je kunt niet alle bedrijven redden?

Schroor: 'Nee, dat klopt. Uit een enquête onder 300 bedrijven in onze regio blijkt dat 47% verwacht dat orders wegvallen en ook niet snel terugkomen, 30% verwacht financiële problemen. En 23% verwacht dat er ontslagen zullen moeten vallen.'

'Niemand is daar op uit, maar wat is erger? Je hele bedrijf verliezen op langere termijn en geen werkgelegenheid, of goed gebalanceerd in overleg met bonden en werkgevers afslanken en het bedrijf voor resterende werknemers behoude?'

U noemt vrij dramatische cijfers. Het zal dan om behoorlijke aantallen ontslagen gaan.

‘Deze cijfers liggen in de lijn met de landelijke verwachtingen', vertelt Schroor. 'Maar er zijn ook een paar sectoren waarin ze mensen zoeken.'

'Onze grote opgave is dat we mensen die buiten de boot vallen of gaan vallen, zo goed en zo snel mogelijk gaan omscholen en naar andere functies begeleiden die er wellicht wel zijn in de toekomst.'

Wat is het wensenlijstje van de ondernemers op dit moment om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden?

Schroor: 'In elk geval een steunpakket dat nog even doorloopt. Dat je een paar maanden lucht hebt om je business model bij te schaven, om nieuwe markten aan te boren. Dat hebben we al wel gezien de afgelopen maanden, maar dat is nog lang niet klaar. Uiteindelijk zul je wel bedrijven hebben die structureel omzet verliezen en dan moet je uiteindelijk aan de knoppen draaien. De optie personeelsbesparing moet dan wel op tafel kunnen komen.'

Want daar zit nu een boete op, vanuit de NOW-regeling. Die gaat er vanaf, zegt de minister. De vakbonden en de linkse partijen in de kamer juichen dat niet toe.

Schroor: 'Dat begrijpen we natuurlijk. Maar het beeld ontstaat wel eens dat werkgevers dan vrij gemakkelijk van hun personeel afgaan. Geloof mij, dat is echt niet het geval.'

'Die lichtzinnigheid over massale ontslagen is echt flauwekul. Het doet ons net zoveel pijn als de mensen die het betreft. De opgave zit erin om die mensen die het dan toch treft te begeleiden naar een goed perspectief en niet naar de gemeente.'

Albert Kuiper (FNV Metaal), zo te horen hoeft u zich geen zorgen te maken?

'De eerste zorg was natuurlijk om iedereen toch perspectief te bieden en ook inkomen, zodat de koopkracht behouden blijft en de economie blijft draaien', zegt Kuiper. 'Maar we zien nu toch dat in de eerste periode van de NOW-regeling dat er toch heel wat mensen al hun baan verloren hebben. Er is al een behoorlijke loop naar de werkloosheidswet.'

'Het had niet anders gekund, de cijfers liegen niet, alleen het wordt gesubsidieerd met belastinggeld en dat wordt voornamelijk door burgers en werknemers opgehoest. Daar moeten we zuinig mee zijn. Dan moet er ook perspectief zijn voor het personeel en stagnatie van een heel diepe crisis.'

'Een bedrijf zal nooit makkelijk mensen ontslaan, maar zodra de loonkosten worden gedekt door de overheid dan moet je je er ook voor inzetten. Het past dan niet om ontslag te vragen voor werknemers. Vervang die boete voor in elk geval afstemming met de bonden en maak er maatwerk van.'

Houdt u er rekening met dat er in onze regio grote aantallen ontslagen vallen?

Albert Kuiper (FNV Metaal): 'Dat kun je niet uitsluiten. We bereiden ons voor op een crisis. Al die maatregelen, die miljarden zijn er niet voor niets.'

'Als er nog een tweede golf zou komen, dat kan ook nog, dan kan niemand er voor instaan dat we dit blijven volhouden. Dit zijn tijdelijke maatregelen om de problemen nu op te lossen waar ontzettend veel belastinggeld naartoe gaat. Dat moet ook weer opgehoest worden.'

Wat heeft een ondernemer als u op dit moment nodig meneer Balkema (Bano)?

'We hebben helaas afscheid moeten nemen van drie tijdelijke contracten. We hebben dat niet aangedurfd. Dat is heel lastig, maar wat ik vooral heel lastig vind is dat ik flexibiliteit nodig heb. Om me voor te bereiden op na de crisis.'

'We zijn nu met dertig man, werken over de hele wereld. We kunnen ons goed aanpassen, maar daar hoort misschien wel een kleiner werknemersbestand bij. We zouden daar flexibel naartoe moeten.'

'Wij leven nu van de NOW-steun, die moet niet minder worden. Maar ik weet steeds beter hoe ons najaar eruit gaat zien, er komen nieuwe initiatieven en er komt wat omzet, maar ik zou toch minder vast personeel moeten gaan nemen. Dan past het personeelsbestand bij de omzet die er dan is.'

Het personeelsbestand kan dus wel eens flexibeler worden meneer Kuiper (FNV Metaal)?

'Wat je wilt hebben dat er ook nog een economie is met mensen die zekerheid hebben en huizen kunnen kopen en huren. Daar is een stabiel inkomen ook van belang. Ik snap dat je niet iedereen aan boord kunt houden, maar om nou te zeggen dat je zaken alleen maar over moet laten aan flex…'

Vakbonden en ondernemers zijn tot nu toe vrij eensgezind opgetrokken. Nu is er discussie over die ontslagboete en lijken die partijen meer tegenover elkaar te staan.

Ton Schroor (VNO-NCW MKB Noord): 'In Noord-Nederland is de relatie met onze sociale partners nog steeds goed en dat blijft ook zo.'

'Maar voor een bedrijf als Bano is het zo dat als die regeling morgen stopt, hij ook morgen mensen moet ontslaan. Dat kan niet anders. Er is nul omzet. Je moet wat tijd kopen om een nieuwe markt te ontdekken en langzamerhand naar behoud van je bedrijf te werken, wellicht met een flexibelere of kleinere bezetting als dat al aan de orde is.'

'Daarom is het zo belangrijk dat die koppeling met alleen het baanbehoud als je de regeling gebruikt, wordt losgelaten. Want anders heb je over drie maanden het probleem dat heel veel bedrijven acuut de deuren moeten sluiten. Dan zijn we veel verder van huis. De details moet Den Haag maar onderhandelen, maar de noodzaak van die ontkoppeling in positieve zin is essentieel.'

Is een steunregeling op omzetverlies dan een alternatief?

Balkema (Bano): 'Ja, dat is realistisch. We proberen aan alle kanten om omzet binnen te halen, dat lukt ons steeds beter, maar we hebben even tijd nodig. We hebben wat flexibiliteit nodig om het personeel en de kosten aan te passen aan het nieuwe nu.'

Omscholing lijkt voor de hand liggen, naar een andere sector bijvoorbeeld. Hoe ga je dat dan invullen?

Schroor: 'Er zijn al best veel regeling in werking, ook voor de crisis. We trekken daar in het Noorden al veel met gemeentes en instanties op. De beste remedie om werk te behouden is om die mensen er snel bij te halen, iets aanbieden en begeleiden naar sectoren waar het wat beter gaat.'

Maar is zulke omscholing realistisch?

'Wij denken altijd in mogelijkheden, dus als het echt noodzakelijk zou zijn dan lukt ons personeel dat wel', zegt Erwin Balkema van Bano.

'Maar je moet er ook over nadenken dat dat gewoon vaste banen worden', vult Albert Kuiper (FNV Metaal) aan. 'Want de arbeidsmarkt laat wel een groot probleem zien nu. Denk aan de zzp'ers die nu ook geen inkomen hebben. Die flexstructuur moet aangepakt worden, anders worden die omgeschoolde mensen de uitzendkrachten van morgen.'

'Omscholing is ontzettend ingewikkeld', zegt Schroor. 'We praten daar in Nederland al decennia over, met heel veel steunpakketten, maar het is ons nog steeds niet goed gelukt om mensen van de ene branche naar de andere te krijgen.'

'Maar het ontslaat ons niet van de plicht om het nu eens echt te proberen en dat is handwerk. Er moet wat ontschotting komen in budgetten, maar ook ontschotting in denken.'

