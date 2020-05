Verdachte krijgt door tijdsdruk geen laatste woord, advocaat dient klacht in

Aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen een 46-jarige Stadjer kwam donderdag abrupt een einde. De man stond via een videoverbinding de rechters in Groningen te woord, maar zijn tijd was voorbij voordat hij zijn laatste woord kon uitspreken.

De Penitentiaire Inrichtingen hanteren voor videoverhoren een strak tijdschema, omdat meer gedetineerden hier gebruik van moeten maken. De verdachte Stadjer riep nog dat hij niet weg wilde, maar zijn tijd was om.

Ongeldig proces

Het recht op het laatste woord is in de wet vastgelegd. Daar mag niet aan worden getornd op straffe van nietigheid. Dat betekent dat het gevoerde proces als niet geldig kan worden gezien. De Hoge Raad besliste in 2003 nog dat het gerechtshof in Amsterdam om die reden een zaak over moest doen.

Advocaat verbijsterd

Advocaat Peter Schutte, die de 46-jarige Stadjer bijstond, was donderdagochtend na de zitting in Groningen verbijsterd. 'Is dit een schorsing? Gaat de zaak nog door?', vroeg hij aan de rechters. Maar dit was niet het geval.

Schutte dient dan ook een klacht in over de gang van zaken. Hij kan ook in hoger beroep, wanneer in deze zaak uitspraak wordt gedaan. De kans bestaat dat de hogere rechters Schutte gelijk geven en de zaak terugverwijzen naar de rechtbank in Groningen.

Rechtbank onderzoekt voorval

De rechtbank laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: 'We zijn aan het onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. De rechten die de verschillende partijen tijdens een rechtszaak hebben zijn een groot goed. De tijdsloten van de PI’s zetten druk op het verloop van de zittingen. We betreuren het dat dit op deze manier is voorgevallen.'

Overval op cafetariamedewerker

De Stadjer wordt verweten dat hij een cafetaria in de wijk Helpman heeft overvallen. Dit gebeurde op 15 februari. Het Openbaar Ministerie eiste 15 maanden cel en tilde er zwaar aan dat het slachtoffer een 16-jarige medewerker was.

De verdachte kwam de zaak rond het middaguur binnen en wilde geld wisselen. De medewerker zocht muntstukken bij elkaar en vroeg toen om het bankbiljet. De Stadjer zou daarop boos hebben gereageerd: 'vertrouw je mij niet? Ik kan je ook overvallen.' De jongen stopte het geld in zijn broekzak en draaide zich om.

Volledig in paniek

Het slachtoffer werd volgens de officier vervolgens bij zijn keel gepakt. De jongen zag toen dat zijn aanvaller een mes droeg. De man graaide dertig euro uit de broekzak van de jongen en ging er vandoor. Een klant die op dat moment binnenkwam trof de 16-jarige volledig overstuur aan. Hij belde de politie. De Stadjer werd op basis van het signalement opgepakt.

Geld geleend

De verdachte ontkent de overval. Hij heeft het wisselgeld gekregen, zei de man tijdens een videoverbinding tegen de rechter. Hij had het geld nodig voor drugs en zou dit later terug brengen. 'Dat lukte niet, omdat ik werd opgepakt', zei de man. De Stadjer heeft een fors strafblad en zat al langdurige celstraffen uit voor overvallen.