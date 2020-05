Te huur: vergadertijger Klara de koe

Velen van ons doen het in deze tijd van afstand houden: niet aan een vergadertafel of bij de koffieautomaat met elkaar overleggen, maar achter je laptop of pc. Via handige programma's als Zoom of Meet tover je je collega's in een handomdraai op je beeldscherm.

Onverwachte gasten

Dat doen we met z'n allen al een week of acht. Ook Peter Neef en Joost van Eerden zijn regelmatig digitaal aan het overleggen, en eigenlijk moeten ze soms hun best doen om niet in slaap te vallen. Ze kwamen op het idee om onverwachte gasten toe te voegen aan videovergaderingen. Geen mensen, maar dieren. Koeien en een schaap om precies te zien.

Blakervelderhoeve

Neef en Van Eerden zochten contact met Tessa en Wim Ram van de Blakervelderhoeve in Langelo, die gelijk enthousiast waren. In overleg werden er drie 'vergadertijgers' geselecteerd: Klara de blaarkop, Valentina de lakenvelder en Anna het schaap.

Er bestaat een kans dat er 'Moeh!' geroepen wordt Peter Neef

Als één van de dieren geboekt wordt voor een vergadering, plaatst Tessa Ram een statief met een smartphone. Daar wordt het dier met voer naartoe gelokt. Daarna kan de meeting beginnen. 'We noemen het zelf een mooting, zegt Neef. Er bestaat namelijk een kans dat er Moeh! geroepen wordt.'

Klara de koe doet mee aan een vergadering (Foto: Steven Radersma)

De boel opvrolijken

Neef denkt dat de dieren veel extra's kunnen brengen: 'Klara of één van de andere boerderijdieren doen graag mee. Ik denk dat de vergadering daardoor wat luchtiger wordt. Een online meeting is vaak wat serieus en dieren kunnen de zaak wat opvrolijken. Ik denk dat het wat toevoegt.'

Meer informatie vind je op www.mooting.nl.

