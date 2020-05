Mensen met verstandelijke beperking zien in tent van Rode Kruis eindelijk weer familie

Cliënten met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen en al weken geen familie hebben gezien, kunnen dat nu eindelijk weer wel. Dat gebeurt met hulp van het Rode Kruis, dat momenteel een proef doet met de zogeheten contacttent bij instellingen in Groningen en Hoogeveen.

De tent staat in Groningen bij de locatie Zonnelaan van Cosis. Een plek waar andere mensen dan personeel en bewoners zo veel mogelijk geweerd worden, vanwege de kwetsbare doelgroep die er woont.

Lekker ouderwets

In de contacttent kunnen bewoners aan de ene kant naar binnen en familie aan de andere. Samen komen ze zo aan een tafel te zitten, die zorgt voor voldoende afstand. Een doorzichtig scherm verdeelt de ruimte in tweeën, zodat er geen kans is op besmetting met het coronavirus.

Vader Hans Waalkens komt zijn pleegzoon Tomwat Kelbulan opzoeken. Beiden genieten zichtbaar van de mogelijkheid om in alle rust eens te kunnen kletsen. 'Lekker ouderwets', zegt Waalkens. 'Zo doen we het anders ook.' Zijn zoon geeft aan dat hij alle dierbaren wel mist, maar zijn zussen misschien nog wel het meest.

Nood verzachten

Het Rode Kruis faciliteert de tent bij wijze van proef om te kijken of het in een behoefte voorziet. Maar stiekem weet Susan van Geijn van het Rode Kruis dat antwoord wel. 'We krijgen zoveel positieve reacties', zegt ze met een glimlach. 'Niet iedereen kan ook beeldbellen en dit is dan een mooi alternatief.'

Het is belangrijk om contact te hebben met je dierbaren en als dat wegvalt is dat een enorme klap Susan van Geijn - Rode Kruis

Het Rode Kruis staat bekend om hulp bij noodgevallen. Kwetsbare mensen die hun dierbaren niet kunnen zien is ook een noodgeval, zegt Van Geijn. 'Het is belangrijk om contact te hebben met je dierbaren en als dat wegvalt - en hier valt ook nog eens de dagbesteding weg - dan is dat een enorme klap. Als wij die nood iets kunnen verzachten, dan doen we het graag.'

Mooi initiatief

Bij Cosis vinden ze het ook een mooi initiatief. De tent vult het gemis van contact met dierbaren op. 'Hier woont een kwetsbare doelgroep, dus ze mogen niet meer op bezoek bij familie', zegt Inge Zuur. 'Dat valt weg. De interactie als je bij elkaar bent is toch anders dan met beeldbellen.'

De cliënten zijn volgens haar erg tevreden met deze nieuwe mogelijkheid. 'Alleen één iemand was niet tevreden', lacht Zuur. 'Zij vond dat het gesprek langer had moeten duren.'

