Tafeltennissers Klimaatgroep Stars promoveren naar hoogste niveau

Teammanager Jan Tammenga diende meteen een verzoek in om te promoveren toen hij in de gaten kreeg dat Avanti niet terugkeert op het hoogste niveau. De tafeltennisbond NTTB heeft dat verzoek gehonoreerd.

Klimaatgroep Stars speelde de afgelopen seizoenen in de eerste divisie en eindigde als tweede in de najaarscompetitie van 2019. Door de coronacrisis werd de voorjaarscompetitie na vier ronden stilgelegd.

Extra plek

De bond bepaalde vervolgens dat de eredivisie uitgebreid wordt naar tien teams, waardoor de kampioenen van de eerste divisie automatisch promoveerden. Door het wegvallen van Avanti kwam er een extra plek vrij.

'Het is hartstikke gaaf dat het op deze manier is gelukt om in de eredivisie terecht te komen. Ik ben al druk in de weer om het team compleet te maken. Daarnaast blijft de hoofdsponsor nog een jaar aan de ploeg verbonden. We hopen dat kleinere sponsoren zich ook aansluiten', zegt Tammenga.

Onlangs nam hij de taken over van Anne Vlieg. De tafeltennisroutinier had zich eigenlijk al verzoend met nog een seizoen eerste divisie, maar maakt graag gebruik van dit buitenkansje. Het was sowieso de ambitie om op korte termijn naar het hoogste niveau te promoveren.

Sterke kopman

Hoe het team eruit gaat zien weet Tammenga nog niet precies.

'Colin Rengers en Pim van Schaijk blijven zeker. Als je je in de eredivisie wilt handhaven, moet er een sterke kopman komen. Wie dat gaat worden weet ik nog niet.'

Pelz vertrekt

De Duitser Pekka Pelz keert sowieso niet terug in Middelstum Hij heeft inmiddels een contract getekend bij Hercules dat ook uitkomt in de eredivisie. 'Ik heb hem nog wel gevraagd, maar we visten achter het net omdat we pas sinds gisteren weten dat we in de eredivisie gaan spelen', klinkt het enigszins teleurgesteld.

De competitie begint in normaal gesproken in september, maar of dat lukt door de coronamaatregelen is nog maar de vraag. Trainen in sporthallen mag tot 1 september niet.

