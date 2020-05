Initiatiefnemer van zonnepark Finsterwolde stapt naar rechter

Dat is tegen het zere been van Ivanka Meuleman, mede-eigenaar van het bedrijf. ‘Wij zijn het niet eens met de afwijzing, dus wij hebben afgelopen dinsdag ons bezwaarschrift ingediend bij de rechtbank.’

Zonnepark

De plannen voor een zonnepark aan de rand van Finsterwolde dateren van begin 2017. Maar na jarenlang gesteggel koos een meerderheid van de politieke partijen in de gemeente Oldambt de kant van de tegenstanders.

Vlak voor dat besluit had Oldambt de hulp ingeroepen van een advocatenbureau dat de plannen juridisch tegen het licht heeft gehouden. Dat rapport is een belangrijke reden voor NaGa Solar om naar de rechter te stappen.

Oneens

Meuleman over het proces en over het rapport: ‘Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat zonnepark gewoon niet, later zijn pas de argumenten erbij verzonnen. Het tegenhouden van het park was leidend. Maar die argumenten die zijn aangedragen kunnen wij op alle punten weerleggen.’

Meuleman heeft niet lang na hoeven denken over het maken van de stap naar de rechter. ‘Wij zijn er in eerste instantie niet direct aan toegekomen, maar het besluit stond al snel vast. Wij gaven de stukken aan deskundigen en die zagen direct reden om het aan te pakken.’

Of de zaak ook daadwerkelijk voor de rechter komt is nog de vraag. Daarnaast is het door de drukte bij de rechtbank, het coronavirus en de naderende zomervakantie ook nog niet bekend wanneer duidelijkheid verwacht wordt.

Vijftien hectare

NaGa Solar wil een zonnepark van in totaal vijftien hectare aanleggen. Twaalf hectare daarvan is bedoeld voor panelen. Het park moet aan de rand van het dorp komen, ten noorden van de H.J. Siemonsstraat. De felste tegenstanders wonen dan ook in die straat.

