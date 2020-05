Mensen in de rij voor opening bibliotheek: 'We mogen weer, prachtig'

'We mogen weer, prachtig!', zegt regiomanager Alian Spelde namens de bibliotheek in Veendam glimlachend. Spelde staat om kwart voor tien klaar bij de voordeur van cultuurcentrum vanBeresteyn om alle bezoekers in goede banen te leiden.

Aanpassingen

Want er moet logistiek wel wat aangepast worden om mensen überhaupt binnen te kunnen laten. Boeken die ingeleverd worden, kunnen in een grote bak worden gelegd. Daarna gaat de klant langs een tafeltje waar de handen moeten worden gedesinfecteerd. Tot slot krijgt de klant een mandje mee, waar nieuwe boeken voor de uitleen in kunnen worden gelegd. Alles om aan de coronaregels te voldoen.

Tegennatuurlijk

Waar de bibliotheek normaal een plek is waar mensen kunnen blijven hangen, is dat nu anders. 'We moeten helaas tegen mensen zeggen: graag snel je boeken uitzoeken en weer naar buiten', zegt Spelde. 'Dat voelt zeer tegennatuurlijk. Het liefst wil je de mensen gastvrij ontvangen en tegen ze zeggen dat ze nog wel een poosje kunnen blijven. Alleen dat kan nu even niet.'

De bibliotheek stond de afgelopen weken echter niet stil, legt Spelde uit. 'We hebben online veel activiteiten ontplooid. Daarmee hebben we tegelijkertijd een hele andere groep mensen bereikt. En niet alleen in Groningen, maar mensen uit heel Nederland. Dat is wel weer heel erg leuk.'

'Binnen een week zeven boeken uit'

De klanten van de bibliotheek zijn blij dat ze weer naar binnen mogen. 'Ik heb het wel gemist', zegt de elfjarige Koen Tepper. 'Ik heb de laatste tijd, voordat de bibliotheek dichtging, een stuk of zeven boeken meegenomen. Maar die had ik al binnen een week uit, dus ik ben blij dat de bibliotheek weer open is.'

'Ik ben er ook heel erg blij mee', vult Yvonne Verhoeven aan. 'Buiten mijn kinderen en kleinkinderen die ik gemist heb, staat de bibliotheek op de tweede plek. Mijn enige hobby is lezen. Ik ben al 62 jaar lid van de bibliotheek en neem altijd stapels boeken mee en ik heb de bieb dus behoorlijk gemist.'

Meerdere biebs openen deuren

Dat is nu voorbij, want de bibliotheek in Veendam heeft de deuren dus weer geopend. Nadat de locaties van bibliotheek Forum Groningen afgelopen maandag al opengingen, is nu de regio aan de beurt. Donderdagmiddag zijn klanten ook weer welkom in Stadskanaal en Winschoten.

