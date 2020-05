Wat doe ik met mijn vakantiegeld dit jaar?

Je kunt het in een oude sok stoppen of besteden aan een tuinset of iets anders om de zomer mee te veraangenamen. Wat doe je met je vakantiegeld? Financieel coach Monica Helbig heeft wel een paar goede suggesties.

De meeste werknemers krijgen in de maand mei hun vakantiegeld gestort. Hoe besteed je dat geld op een verantwoorde manier, nu duidelijk is dat de zomervakantie er dit jaar heel anders uit zal zien dan andere jaren? Een verblijf in een ver land lijkt er in elk geval niet in te zitten.

ING vroeg meer dan twintigduizend klanten naar hun besteding van het vakantiegeld dit jaar. Een kwart gaf aan het geld ook daadwerkelijk aan vakantie te zullen uitgeven. Vorig jaar was dit nog veertig procent.

Wanneer je het vakantiegeld niet aan reizen uitgeeft, wat doe je er dan mee? Van de ING-klanten wil een kwart het uitgeven aan andere dingen, een derde zet het op de spaarrekening, zestien procent lost er schulden mee af en twee procent is van plan het geld beleggen.

De juiste volgorde is: schulden aflossen, sparen, uitgeven Monica Helbig - financieel coach

Wil je het zo verantwoord mogelijk doen, dan is de juiste volgorde: schulden aflossen, sparen en uitgeven. Dat zal ik toelichten. Om te beginnen is schulden aflossen slim. Want schulden kunnen financiële zorgen opleveren en dat doet veel met je. Veel mensen krijgen stress van schulden.

Aflossen

Vakantiegeld gebruiken om je schulden mee af te lossen is dus een verstandige keus. Heb je meerdere schulden? Maak dan een overzicht en bepaal wat de beste strategie is voor aflossen. Je kunt eerst de schuld aflossen met de hoogste rente, maar het kan ook gunstig zijn om meerdere kleine schulden af te lossen. Kijk ook naar aflossen van schulden die extra kosten opleveren bij later betalen.

Kom je er niet goed uit? Zoek dan hulp. Mijn ervaring is dat mensen heel graag zo snel mogelijk van hun schulden af willen, maar vaak missen mensen het overzicht. Iemand mee laten kijken kan dan helpen. Maak in ieder geval nooit keuzes vanuit stress, dat zijn vaak de minst slimme beslissingen. Uit onderzoek blijkt dat stress tot tunnelvisie leidt.

Laat je niet tegenhouden door de lage spaarrente. Je spaart voor je financiële rust Monica Helbig

Sparen dan. Wanneer je onzekerheid voelt over je financiële toekomst is het verstandig het vakantiegeld op een spaarrekening te zetten. Iedereen zou een buffer moeten hebben, al blijkt uit onderzoek van het Nibud dat een groot deel (2,5 miljoen huishoudens) te weinig geld achter de hand heeft.

Met te weinig spaargeld groeit het risico op financiële problemen. Laat je niet tegenhouden door de lage spaarrente. Je spaart voor je financiële rust en om problemen te voorkomen, niet om de rente.

Klussen

Verschillende bedrijven zoals bouwmarkten zien hun omzet momenteel groeien. Dat komt doordat mensen gaan klussen of hun huis en tuin willen aanpakken, aangezien ze daar meer tijd doorbrengen. Omdat we aan andere zaken zoals uitjes en etentje even geen geld uit kunnen geven hebben we nu ook meer geld voor huis en tuin. Prima natuurlijk om je vakantiegeld uit te geven, maar mijn advies blijft: los eerst je schulden af en zorg voor een spaarbuffer.

Pretbudget

Voor iedereen, ook voor degenen met schulden, geldt dat iets van het extra geld gebruikt kan worden voor iets leuks. Bijvoorbeeld voor een dagje weg of voor iets dat je graag wilt hebben. Al is het maar twintig euro, geld moet niet alleen maar negatief zijn.

Geen vakantiegeld

Ondernemers krijgen geen vakantiegeld. Ook krijgen ze niet doorbetaald wanneer ze vrij zijn. Maar ondernemers kunnen het wel voor zichzelf regelen. Zet bijvoorbeeld elke maand geld apart zodat je jezelf kunt doorbetalen en vakantiegeld kunt uitkeren. Als ondernemer wil je natuurlijk ook op vakantie.

Voorop staat dat je van tevoren nadenkt over wat je met het geld wilt doen. Voorkom dat je je achteraf afvraagt waar het is gebleven. Heb je nog geen goed idee van wat je met je extraatje aan vakantiegeld wilt doen, zet het dan eerst op een spaarrekening. Het is immers geen verplichting het geld nu uit te geven.

Mijn vijf tips voor het vakantiegeld:

– Denk na waar je het geld aan uit wilt geven voordat je het krijgt

– Zet het geld op een spaarrekening totdat je hebt besloten wat je ermee gaat doen

– Houd de volgende aan van: schulden aflossen, spaarbuffer opbouwen, uitgeven

– Geef ook een deel uit aan iets leuks

– Ben je ondernemer, zet dan elke maand geld apart zodat je jezelf vakantiegeld kunt uitbetalen.

Monica Helbig is financieel coach. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden. Ze is auteur van het boek 'Experttips voor Financieel Succesvol Ondernemen' en eigenaar van Cijfers & Centen.