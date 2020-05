Verontwaardiging in parlement over negeren regels containerschepen

Zo zegt de PvdA-fractie ‘zeer verontwaardigd’ te zijn dat er nog heel veel mis is bij de belading van deze schepen. Dat laat de partij weten in vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger heeft er wel een verklaring voor. ‘Er wordt heel weinig gecontroleerd. En als dat al het geval is, gaat het ook nog eens om aangekondigde acties. En dat weten de betrokken bedrijven ook.’

Naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoe hield de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ruim een jaar geleden een grote controle in de haven van Rotterdam. De resultaten daarvan zijn naar buiten gekomen na een beroep van beide omroepen op de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob).

Overtredingen

Er werden 83 overtredingen overtredingen geconstateerd. Het ging daarbij onder meer om kapotte of niet goed vastzittende twistlocks, waarmee de containers met elkaar worden verbonden. Ook waren in enkele gevallen de gewichten niet goed verdeeld. Dat kan bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden voor extra gevaar zorgen.

Deel van de inhoud van de containers, aangespoeld op Schiermonnikoog (Foto: Jeroen Berkenbosch)

GroenLinks wil dat nu zo snel mogelijk de regels worden aangescherpt en er strenger wordt gehandhaafd.

‘De sector is gigantisch gegroeid. Daar staat een pakket maatregelen tegenover uit een andere tijd. Dat past niet meer bij elkaar. Als het dan mis gaat, is het direct goed mis. Dat hebben we gezien bij de MSC Zoe. Er moet nu echt snel actie worden ondernomen.’

Is de minister het ook met ons eens dat dit duidelijk maakt dat de rederijen nog steeds economische belangen boven veiligheid stellen? PvdA-kamerlid Gijs van Dijk

Zeer ernstig

PvdA-kamerlid Gijs van Dijk wil weten of de minister het er mee eens is dat ‘het zeer ernstig' is dat de rederijen ondanks de ramp met de MSC Zoe nog steeds de veiligheid niet serieus genoeg nemen. ‘Is de minister het ook met ons eens dat dit duidelijk maakt dat de rederijen nog steeds economische belangen boven veiligheid stellen?’

Ook wijst hij erop dat de bewindsvrouw nog niets heeft gedaan met de motie Jacobi van tien jaar geleden. Daarin werd opgeroepen dat Nederland het voortouw zou nemen om internationaal tot eensluidende standaarden te komen voor het vastzetten van containers. ‘Hoe kan het zo zijn dat er niets met de motie en aanbevelingen is gedaan?’

Niet geïnformeerd

De kamerleden zijn ook verbolgen dat zij niet eerder geïnformeerd zijn over de uitkomsten van de controle. Het is nu naar buiten gekomen via een Wob-procedure van de omroepen.

We worden keer op keer te laat of niet geïnformeerd GroenLinks-kamerlid Suzanne Kröger

Kröger wijst erop dat de minister vorige week nog een kamerbrief over de nasleep van de ramp schreef, waarin met geen woord werd gerept over de uitkomsten van de controle. ‘We worden keer op keer te laat of niet geïnformeerd. Ik vraag me af of we nu al wel op de hoogte waren gebracht als er geen Wob-procedure van de omroepen was geweest.’

In plaats van een debat is er donderdag een zogenoemd schriftelijk overleg over de nasleep van de ramp. Daarbij kunnen de partijen vragen stellen aan de minister. Die komt vervolgens binnen een paar weken met haar antwoorden.

