Nationale ombudsman over gaswinning Groningen: 'Nog een lange weg te gaan'

De relatie tussen burgers en de overheid komt in Groningen steeds verder onder druk te staan. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is kritisch op de overheid over het handelen in Groningen in relatie tot de gaswinning en alle gevolgen daarvan.

Dat schrijft hij in zijn jaarverslag. Er is volgens Van Zutphen nog een lange weg te gaan.

De Nationale ombudsman heeft donderdag samen met de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman zijn jaarverslag over 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Onvoldoende regie vanuit overheid

Over Groningen schrijft Van Zutphen dat Groningers zich nog altijd onvoldoende gehoord voelen en dat het vertrouwen in de overheid enorm is gedaald.

'We zien dat er maatregelen zijn genomen, maar de overheid is er nog onvoldoende in geslaagd om de regie te nemen en voortvarend en vanuit het perspectief van de bewoners te handelen.'

Nu echt

De ombudsman somt in het jaarverslag een aantal zaken op die voor Groningen van essentieel belang zijn. Er moet volgens hem om te beginnen oprechte erkenning komen voor de situatie waar veel mensen in zitten en de versterking moet 'nu echt' opgepakt en uitgevoerd worden. De bewoner moet daarin centraal staan, net zoals in de communicatie. Dat is nu nog te vaak niet het geval.

De Nationale ombudsman was afgelopen jaar drie keer op werkbezoek in het aardbevingsgebied. Hij voerde gesprekken met bewoners, bestuurders en betrokken organisaties.

