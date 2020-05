Gemeente schiet Wildlands met miljoenenlening te hulp

De miljoenenlening kan niet helemaal door Wildlands zelf geïnvesteerd worden, want de 5,5 miljoen moet gedeeld worden met het aangrenzende Atlas Theater, weet RTV Drenthe. Ook krijgt het theater een subsidie van 890.000 euro, die aanvankelijk voor een later moment was bedoeld.

Helft van aantal bezoekers

Wildlands en het Atlas Theater zijn sinds halverwege maart op slot gegaan, omdat het coronavirus om zich heen greep. Wildlands gaat op 25 mei weer open, maar moet het voorlopig doen met de helft van het aantal bezoekers dan normaal gesproken naar binnen mag. Het theater moest vijftig voorstellingen afzeggen of verplaatsen. Voor zowel het dierenpark als het theater liepen de kosten al die tijd door.

Als we Wildlands niet de helpende hand bieden, komt ons financieel belang in gevaar Jisse Otter - Wethouder gemeente Emmen

Het bedrijf Wildlands Adventure Zoo, waar Wildlands en het Atlas Theater onder vallen, heeft de afgelopen tijd gewerkt aan zogeheten impact-analyse. Daarbij wordt de impact van het coronavirus op de kosten en inkomsten op een rijtje gezet.

Er werd berekend dat wanneer Wildlands de deuren weer kan openen op 1 juni en het theater op 1 september, het bedrijf 9,7 miljoen euro tekort komt tot en met september volgend jaar. Van dat bedrag is twee miljoen euro gereserveerd voor onvoorziene kosten.

De parkeerplaatsen bij Wildlands zullen voorlopig nog niet uitpuilen met auto's. (Foto: ANP)

Verdeling

'We verhogen het zogeheten rekening courant krediet van 7,5 miljoen euro naar dertien miljoen euro. Dat betekent dat Wildlands en het Atlas Theater 5,5 miljoen euro extra rood mogen staan bij de gemeente', legt wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen uit. Hoe het theater en de dierentuin het geld precies verdelen, is niet bekend. 'Ze delen ook veel personeel, dat zit allemaal met elkaar verstrengeld.'

Door het extra geld in de kas krijgen Wildlands en het Atlas Theater rust in de tent Jisse Otter - Wethouder gemeente Emmen

De gemeente heeft nu een bedrag van 67 miljoen euro aan leningen aan het bedrijf Wildlands Adventure Zoo open staan. 'Op het moment dat we Wildlands en het Atlas Theater niet de helpende hand bieden, komt ons financieel belang in gevaar', licht Otter toe. Daarmee doelt hij op het feit dat het negatieve gevolgen heeft voor de gemeente als Wildlands Adventure Zoo failliet gaat.

Twee bezoekers in Wildlands (Foto: ANP)

'Beslissing in onzekerheid'

'Het is wel beslissen in onzekerheid', vervolgt Otter. 'Maar we willen een beetje voorkomen dat we iedere maand weer een ander besluit moeten nemen. Zo krijgen Wildlands en het Atlas Theater rust in de tent en hebben we het tot medio volgend jaar financieel goed uitgelijnd.'

Een gemeentelijke voorwaarde van de miljoenenlening is wel dat de twee miljoen euro, waar vorige maand uitstel van betaling voor werd gegeven, meteen terugbetaald wordt zodra dat kan. Mocht Wildlands steun krijgen vanuit het Rijk, dan wil de gemeente dit geld direct hebben.

Abonnementsverlenging

Overigens krijgt Wildlands niet alleen de helpende hand uitgereikt, dat doet het dierenpark zelf ook naar de abonnementshouders. Die zien hun abonnement gratis met 78 dagen verlengd worden: exact het aantal dagen dat het park door de coronacrisis niet geopend was. Wel roept Wildlands vaste bezoekers op om af te zien van de compensatie. In een mail zijn ze over de mogelijkheden geïnformeerd.

De gemeenteraad van Emmen praat op 28 mei over de miljoenenlening voor Wildlands en het Atlas Theater.

