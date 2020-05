Buschauffeurs hoeven ook na 1 juni geen mondkapje te dragen

Door het dragen van een mondkapje zou de bril van de buschauffeur kunnen beslaan. Daardoor zou de verkeersveiligheid in het gedrang kunnen komen. Chauffeurs moeten wel een mondkapje dragen als ze onderweg zijn naar hun werkplek.

Linten of schermen

Voorwaarde is wel dat de chauffeurscabine afgeschermd blijft met de afzetlinten die nu in de bussen hangen. Die afzetlinten blijven hangen, totdat er eventueel schermen bij de stoelen van de chauffeurs komen. Als die er zijn, is het dragen van een mondkapje ook niet nodig.

Als een bus maar één instapdeur heeft, geldt de afspraak om geen mondkapje te hoeven dragen niet.

De afgelopen dagen werd een online petitie gehouden om het dragen van mondkapjes te voorkomen. Die petitie werd bijna 2.800 keer ondertekend.

Reizigers dragen wel mondkapje

Reizigers in het openbaar vervoer zijn vanaf 1 juni wel verplicht een mondkapje te dragen. Die moet je opzetten voordat je de bus of trein instapt. Op stations en haltes moeten mensen bovendien anderhalf meter afstand van elkaar houden. In de bus en tram geldt de regel 'houd zoveel mogelijk afstand'. Het motto 'het openbaar vervoer is geen uitje' blijft.

BOA's houden toezicht in de trein en bus, maar gaan niet actief op zoek naar mensen die geen mondkapje dragen. In eerste instantie worden mensen die geen mondkapje dragen verzocht om dat toch te doen. Als reizigers zich niet aanpassen, wordt een boete uitgedeeld. Het bedrag van die boete is nog niet bekend.

In de trein is aangegeven welke zitplaatsen wel en niet beschikbaar zijn voor reizigers. (Foto: ANP)

Studenten niet in spits

Het kabinet en de onderwijsinstellingen hebben afgesproken dat studenten niet in de spits reizen als de mbo's, hbo's en universiteiten weer gedeeltelijk opengaan.

Volgens bronnen van de NOS mogen studenten alleen tussen 11.00 en 15.00 uur met het openbaar vervoer reizen. Een deel van het onderwijs zou per 15 juni weer hervat kunnen worden. Het gaat dan om practica en (her)tentamens.

Vanaf 1 juni normale dienstregeling

Vanaf 1 juni geldt in principe de normale dienstregeling in het openbaar vervoer weer. Vervoersbedrijven bereiden die dienstregeling momenteel voor. Het is de bedoeling dat ongeveer 40 procent van het normaal aantal reizigers met het openbaar vervoer kan.

