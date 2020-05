Zonnehuisgroep weer coronavrij

Vier weken nadat de laatste besmetting werd vastgesteld, is het Zonnehuis aan de Oostergast in Zuidhorn weer coronavrij.

Dat meldt de Zonnehuisgroep Noord. De laatste cliënt die besmet was met het coronavirus, is maandag genezen verklaard na voor de zekerheid nog eens te zijn getest. De afgelopen tijd overleden meerdere bewoners van het woonzorgcentrum in Zuidhorn aan de gevolgen van corona.

Corhortafdeling

Cliënten die besmet waren met corona, werden apart verpleegd op een zogeheten cohortafdeling, die uit voorzorg in stand blijft. Ook drie andere verpleeghuizen van de Zonnehuisgroep elders houden voorlopig zo'n aparte afdeling voor coronapatiënten. Als zich nieuwe besmettingen voordoen, kunnen de patiënten direct worden afgezonderd.

Op de overige locaties worden de cohortafdelingen opgeheven, zodat deze ruimtes weer kunnen worden gebruikt voor reguliere zorg of activiteiten.

Bezoekverbod

Net als voor de meeste andere woonzorgcentra in ons land blijft ook voor de gehele Zonnehuisgroep het bezoekverbod nog van kracht, dat werd ingesteld na de uitbraak van het coronavirus.

Per veiligheidsregio is één verpleeghuis aangewezen waar als proef bezoek weer beperkt is toegestaan. In de Veiligheidsregio Groningen is dat Van Julsingha in Delfzijl. Als de proef goed uitpakt, wordt bezoek bij meer woonzorgcentra onder strenge voorwaarden toegestaan. De Zonnehuisgroep denkt nog na over hoe dat moet worden georganiseerd.

Ommetje

Andere maatregelen zijn inmiddels wel iets versoepeld. Zo mogen cliënten vanaf vrijdag 15 mei weer naar buiten voor een ommetje rond het gebouw of om een frisse neus te halen. Ook mogen zij buiten weer familie ontmoeten op minimaal drie meter afstand.

