Ruim 1200 mensen willen dat zwembad Parc Emslandermeer behouden blijft

Ze stelden een vragenlijst op waarop omwonenden kunnen aangeven of ze vinden dat het zwembad Parc Emslandermeer moet blijven. Inmiddels hebben 1236 mensen de vragenlijst ingevuld, waarmee wel duidelijk wordt waar de voorkeur op dit moment naar uitgaat.

Afhankelijk van het zwembad

'Het zwembad is heel belangrijk voor het dorp', zegt Marjan Heidekamp, voorzitter van Ondernemersvereniging Vlagtwedde. 'Een heel groot gedeelte van de horeca en detailhandel is afhankelijk van het zwembad. Ouders van kinderen die hier zwemles hebben, gaan bijvoorbeeld even boodschappen doen in Vlagtwedde', zegt ze.

Al langere tijd maakt gebouw Parc Emslandermeer de tongen los in de gemeenteraad. De eigenaar, Stichting Bewonersbelangen Parc Emslandermeer, wil het gebouw verkopen aan de gemeente Westerwolde. De gemeente weet zelf nog niet of ze het zwemblad überhaupt willen kopen. Als ze dat niet willen, wordt het gebouw mogelijk gesloopt.

Opgeknapt

Drie jaar geleden deed de gemeente nog een gift van 40.000 euro om het zwembad open te houden. De eigenaar wilde het zwembad toen eigenlijk sluiten omdat de veiligheid in het geding was. Met het geld en een eigen bijdrage van de eigenaar werd het zwembad opgeknapt zodat het toch open kon blijven.

Wij stoppen niet, ik stop niet. Dit zwembad is veel te mooi. Ik knok gewoon door Henny de Groot - Zwemschoolhoudster

De voorzitter van de ondernemersvereniging is bang dat het dorp 'failliet' gaat als het zwembad verdwijnt. 'Je loopt bijvoorbeeld het risico dat het naastgelegen vakantiepark geen vakantiepark meer wordt, maar meer een woonwijk van Vlagtwedde.' Heidekamp is bang dat het aantal vakantiegasten zal afnemen als het gebouw met het zwembad gesloopt wordt.

'Plicht van de gemeente om het open te houden'

Henny de Groot is de zwemschoolhoudster van het zwembad. Zij hoopt dat de gemeente snel een besluit neemt over de mogelijke koop, zodat de onzekerheid bij haar klanten verdwijnt. 'Ik vind het een plicht van de gemeente om het open te houden en er voor de inwoners te zijn', zegt ze.

Zwemschoolhoudster Henny de Groot (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Er is veel onduidelijkheid over de mogelijke sluiting: 'Wij krijgen al telefoontjes van mensen die zeggen dat het bad op 30 juni gaat sluiten', zegt de Groot. 'Maar ook dan zijn wij nog gewoon open', zegt ze. Want als de eigenaar besluit om het zwembad dicht te gooien, stapt De Groot naar de rechter. 'Zo'n procedure duurt minstens een jaar', zegt ze. Ze hoopt overigens niet dat het zover komt.

Strijdlustig

Het is niet de eerste keer dat de zwemschoolhoudster in de onzekerheid zit, eerder was er ook al sprake van een mogelijke sluiting. 'In de afgelopen weken heb ik wel eens gedacht: oei, deze keer glijdt en glipt het onder mijn vingers weg. Maar ik blijf strijdlustig en ga door', zegt ze. 'Wij stoppen niet, ik stop niet. Dit zwembad is veel te mooi. Ik knok gewoon door.'

Vorig jaar is besloten dat de gemeente een onderzoek doet naar de bouwkundige staat van het zwembad. Binnenkort moet de gemeenteraad toestemming geven aan het gemeentebestuur of er kan worden gestart met het maken van een aankoopvoorstel. Daarna kan de gemeente alsnog besluiten om het zwembad niet te kopen.

