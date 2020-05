Na jaren wachten wil Appingedam 'verrotte' brug vervangen

De gemeente Appingedam is van plan de Tjamsweersterbrug voor twee miljoen euro te vervangen. Het volledige bedrag komt uit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Al in 2008 is gebleken dat de conditie van de brug in slechte staat is. De constructie kampt met scheuren en betonrot. Sindsdien kan zwaar verkeer geen gebruikmaken van de brug en moet er omgereden worden.

Geld één keer uitgeven

In 2014 wilde de gemeente iets aan die situatie doen, maar toen koos Appingedam voor groot onderhoud aan de Solwerderbrug, die ook in slechte staat verkeerde. Met de gelden uit het NPG komt de vervanging van de Tjamsweersterbrug weer in beeld.

De miljoenen uit het NPG zijn bedoeld als compensatie voor alle ellende die de Groningers hebben geleden door gaswinning. Het is de bedoeling om het gebied van het geld weer toekomstbestendig te maken.

Financieel overzicht gemist

Raadsleden van Appingedam hebben vraagtekens bij de investering, zo bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering. Ze zeggen een overzicht te missen van alle kosten. 'Het voorstel is zeer summier, zonder uitleg van twee miljoen. Ik wil meer informatie voordat we hier een besluit over nemen', zegt Ina Schenkel (ChristenUnie)

Cees van Ekelenburg (D66) mist een potje voor eventuele schade aan de brugwachterswoning als er straks wel weer zwaar verkeer over de brug kan rijden. De SP vraagt zich af hoe fietsers en voetgangers het Damsterdiep kunnen oversteken tijdens de werkzaamheden.

Nulmeting woning

Wethouder Lea van der Tuin (CDA) laat weten dat de brugwachterswoning in de gaten wordt gehouden. Zo komt er een nulmeting om te kijken of de woning last krijgt van scheuren door trillingen van zwaar verkeer.

Er komt volgens haar een pontje voor fietsers en voetgangers, zodat zij tijdens de werkzaamheden toch de oversteek kunnen maken over het water. Ook geeft Van der Tuin meer inzicht in de kosten.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad over twee weken een besluit over de brug. De gemeente hoopt de werkzaamheden nog dit jaar aan te kunnen besteden. De bouw zal in totaal zo'n tien maanden duren.

