Damsters met stomheid geslagen na weghalen speeltoestellen

'Heel veel mensen gaan niet op vakantie deze zomer. Dan zou het prettig zijn als kinderen een plek hebben in de omgeving waar ze zich kunnen vermaken', zegt Ina Schenkel (ChristenUnie).

Kromme tenen

De nieuwe school komt aan de Olingermeeden en is voor het speciaal basisonderwijs (RENN4). De bouw van de school betekent een metamorfose voor het gebied. Zo wordt de weg omgelegd en moet een deel van het bos plat. Ook de speeltoestellen moeten dus wijken.

Dat laatste zorgt voor kromme tenen bij alle raadsfracties. Tijdens een commissievergadering donderdagavond spraken partijen hier schande van. Zij kregen van wijkbewoners meerdere klachten.

'Misser'

'Er is heel veel teleurstelling in de wijk, vooral bij de jeugd', zegt Harry Rozema (SP). 'Ik vind het echt een misser dat mensen hiervan niet op de hoogte waren', zegt Schenkel.

Ik geef ruiterlijk toe dat de communicatie naar de inwoners niet goed is geweest Lea van der Tuin - Wethouder gemeente Appingedam

Partijen dringen erop aan om de speeltoestellen tijdelijk ergens anders te plaatsen. 'Gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus moeten we kijken hoe we voor de jeugd iets kunnen regelen', zegt PvdA-raadslid Hilbrand Brantsma.

Andere plek

Wethouder Lea van der Tuin (CDA) trekt het boetekleed aan: 'Ik geef ruiterlijk toe dat de communicatie naar de inwoners niet goed is geweest. We wilden een nieuwsbrief uitgeven en een digitale bijeenkomst houden, maar dat is niet gebeurd. Dat was een verkeerde inschatting.'

De gemeente gaat volgens Van der Tuin kijken naar de mogelijkheden om enkele speelvoorzieningen tijdelijk een andere plek te geven in de wijk. Zo wil de gemeente een sport- en spelprogramma ontwikkelen en moet er een een tijdelijk speeltoestel in de wijk komen. De pannakooi kan geen tijdelijke plek krijgen, omdat daar een speciale bodem voor nodig is.

Wisseltruc

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de financiering, zal de bouw van de school over enkele maanden starten. Naar verwachting is het gebouw in de zomer van 2021 klaar, maar dan trekt De Delta nog niet gelijk in het pand.

Eerst komen de twee kindcentra van Appingedam (OPwierde en Olingertil) in het schoolgebouw. Als de klassen op hun huidige locatie leeg zijn, kunnen de centra bouwkundig worden versterkt vanwege de aardbevingen. Om alle leerlingen op te kunnen vangen, worden er tijdelijke lokalen naast geplaatst.

In de zomer van 2022 komt de RENN4-school naar Olingermeeden. Het huidige gebouw op de locatie van de nieuwe scholencampus voor voortgezet onderwijs wordt dan gesloopt.

Bijdrage NAM

De nieuwe school kost ruim zeven miljoen euro. De tijdelijke lokalen kosten drie miljoen euro. De NAM draagt in totaal vijf miljoen euro bij.

Op 25 mei houdt de gemeente een digitale bijeenkomst voor de omwonenden over het project. De raad neemt over twee weken een besluit over de financiering.

