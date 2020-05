Lopend Vuur: Mijn vakantiegeld gaat dit jaar op de spaarrekening

Veel Nederlanders ontvangen deze maand hun vakantiegeld. In de meeste sectoren gebeurt dat traditioneel in mei. Dit jaar is het, door de crisis, bij sommige bedrijven anders. Daar is de betaling van vakantiegeld uitgesteld.

Sinds 1968 is vakantiegeld voor werknemers bij wet geregeld. De vakantietoeslag is meestal zes tot acht procent van het bruto jaarsalaris. Niet alleen werkenden krijgen vakantiegeld, dat geldt ook voor mensen met een ww-, aow- of bijstandsuitkering.

Maar wat doe je met dat vakantiegeld? Zeker nu duidelijk is dat de zomervakantie er dit jaar heel anders uitziet dan andere jaren. Op vakantie naar Spanje of Frankrijk lijkt er niet in te zitten.

ING vroeg meer dan twintigduizend klanten naar hun besteding van het vakantiegeld dit jaar. Een kwart gaf aan het geld aan een vakantie uit te zullen geven. Vorig jaar was dat nog veertig procent.

Een jaar geleden vroegen we je in het Lopend Vuur ook naar jouw besteding van het vakantiegeld. Bijna 32 procent van de stemmers gaf toen aan het aan de vakantie te besteden. Hoe is dat nu?

