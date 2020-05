Troostlaidje #41 (en de laatste): Alex Staal - Coronation Stried

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder anderen Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar, Bert Hadders en Sproakwotter brachten hun liedje al ten gehore. Vandaag is het de beurt aan Alex Staal. Zijn troostlaidje is de laatste in de reeks. 'Ik ben zeer vereerd.'

Hoe hij zijn dagen vult in coronatijd? 'Zo veel mogelijk thuiszitten en met ware doodsverachting af en toe even naar de supermarkt. Maar een beetje voorzichtig zijn en dan moet het goedkomen.'

Instrumentaal

Zijn troostlaidje is instrumentaal. 'Je wordt er niet al te vrolijk van', zegt hij over de coronacrisis. 'Daarom heb ik het stuk in mineur gemaakt. Maar het slot is in majeur, dat staat voor de hoop aan het einde van de spreekwoordelijke tunnel.'

Alle eerdere troostlaidjes kun je in deze playlist vinden.