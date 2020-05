Cultuur in quarantaine: dit zijn de tips van Bert Visscher

Grote evenementen zijn allemaal afgelast en voorlopig zit naar een film of een voorstelling gaan er ook niet in. Cabaretier Bert Visscher geeft daarom in Babette op Noord iedere vrijdag de leukste cultuurtips, die je thuis online kunt zien of doen.

Sinds kort bestaat het initiatief 'Cultuur in Quarantaine', waaraan onder meer het Groninger Museum, de Stadsschouwburg en het Noord Nederlands Toneel meedoen. Visscher selecteerde deze tips uit het aanbod van deze week:

Tip 1: Online talkshow

Forum Groningen presenteert komende woensdag een online talkshow: HELP!? Hoe moet het verder na de lockdown? 'Het lijkt mij heel interessant', zegt Visscher.

Zelf ziet hij de de bui al hangen. 'Ik ben bang dat de race straks gewoon weer verder gaat, iedereen gaat weer heel hard werken.’

Tip 2: Ode aan de lege zaal

Visschers collega-cabaretier Guido Weijers nam afgelopen week in de Stadsschouwburg in Groningen een ode op aan de lege zaal.

‘Klik het even aan, het is een erg mooi verhaal over de pijnlijkheid van lege zalen. Indrukwekkend', vindt Visscher.

Zelf heeft hij ook al nagedacht over de toekomst van optreden in het theater. ‘Voor minder mensen gaan spelen, ik zie zo geen andere mogelijkheden. Ik voel me er niet te goed voor, maar het is wel een kaalslag. Zeker voor de zzp'ers die hun brood verdienen in de theaterwereld.’

Tip 3: Online dansvoorstelling

Iedere vrijdag hebben NNT en Club Guy & Roni een online theateravond, in hun NITE Hotel. Dit keer de dansvoorstelling TETRIS Mon Amour. Inclusief inleiding en digitale borrel na afloop.

'Erg de moeite waard en ontzettend leuk gedaan. Ook al heb je niks met dansen, doe het wel, want het is heel bijzonder.’