105 kaarsjes voor Oma Troeleke uit Delfzijl

Honderdvijf kaarsjes mag mevrouw Vriemoedt-van Dijken uit Delfzijl vandaag uitblazen. Haar hele familie inclusief kleinkinderen, achterkleinkinderen en achter-achterkleinkinderen zijn naar het verzorgingstehuis in Delfzijl gekomen om dit met haar te vieren. Op gepaste afstand.

De kamer in het verzorgingstehuis is al versierd. Slingers en opgeblazen teksten hangen voor het raam. Het is bijna onmogelijk om de verjaardag van mevrouw Vriemoedt-van Dijken, oftewel Oma Troeleke te vergeten.

Om klokslag één uur komt draaiorgelman Joris ten Have met zijn orgel voor het raam rijden. 'Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria...', klinkt er door de straat. De hele familie zingt mee. 'We wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan', vertelt achterkleindochter Laura Balkema.

Patat opwarmen

'Ik vind het heel leuk dat er toch nog zo veel mensen bij elkaar zijn gekomen. Ook omdat dit nog zo'n bijzondere leeftijd is', vertelt achterkleindochter Celine de Weerdt. Celine kent haar alleen maar als een 'ouder vrouwtje', maar heeft nog veel leuke herinneringen aan Oma Troeleke.

Die keren dat ze Sinterklaas kwam vieren of dat ze het heel lekker vond om patat te eten. 'Als we dan patat hadden gehad, nam zij de restjes mee. De volgende dag ging ze dat opbakken in de koekenpan. Nou dat doet nooit iemand, maar zij deed dat wel. Dat vond ik heel leuk', lacht Celine.

Oma Troeleke wordt toegezongen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

Contact krijgen

Het is mooi dat er zo veel mensen langs zijn gekomen voor Oma Troeleke, maar het is jammer dat -vanwege het coronavirus- de familie niet binnen het verzorgingstehuis mag komen. 'We mogen haar niet aanraken', legt kleindochter Ria de Weerdt uit. 'En als je haar niet mag aanraken, dan krijg je ook geen contact. Dus nu proberen we het met een draaiorgel. Volgens mij vindt ze het wel leuk.'

Honderdvijf kaarsjes voor Oma Troeleke; de vrouw die zo gek is op haar kleinkinderen. Een vrouw vol humor, maar inmiddels toch een beetje dement. De familie heeft alleen maar goede woorden voor de vrouw die tot haar honderdste in Bierum woonde. Ondanks dat deze verjaardag op afstand wordt gevierd, is het een prachtverjaardag.