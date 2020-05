Minimacamping in Opende tóch open deze zomer

Anderhalve maand geleden besloot Wijma nog Polemonium om de camping deze zomer dicht te houden. Volgens de campingbaas was het voor hem ondoenlijk om aan de RIVM-regels te voldoen. Na overleg met de vrijwilligers is besloten om in aangepaste vorm open te gaan.

Wijma: 'Onze doelgroep is door al die coronaperikelen heel erg aan vakantie toe. We kregen heel veel verzoeken of we alsjeblieft toch open willen gaan. Met de vrijwilligers heb ik dat vervolgens besproken. Zien zij het zitten? En zo ja, in welke vorm? Ze zeiden volmondig ja.'

Op de camping komen minder tenten (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Minder tenten



Wijma laat minder mensen toe op camping. In plaats van acht tenten komen er maar vier op het terrein te staan, in elke hoek van het terrein een. Ook wordt een tijdschema opgesteld voor het gebruik van de keuken en het sanitair. Bovendien drukt Wijma zijn gasten op hart zich aan de afstandsregels te houden: 'Dan moet het goed komen en hebben de mensen toch nog een weekje vakantie.'

Open op 3 juli

Op dinsdag 2 juni kunnen campinggasten zich via de Facebookpagina van Polemonium aanmelden. Op 3 juli, het begin van de zomervakantie in het Noorden, gaat de camping open.

Wijma speelt nog met de gedachte om na de zomervakantie open te blijven: 'Misschien wel tot eind september, maar dat hangt ook van het weer af.'

