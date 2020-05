Studenten genieten van vrijheid tijdens online lessen, maar goed internet 'is een must'

Opeens was het daar, uit nood geboren. Het online lesgeven op de Hanzehogeschool. Niet iedereen is er even blij mee, maar over het algemeen redden de meeste studenten en docenten zich prima.

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) heeft eind maart een coronameldpunt geopend voor iedereen met klachten over onder andere het online onderwijs.

Studievertraging

Volgens fractievoorzitter Rik Heinen komen er wel klachten binnen bij het meldpunt, maar vooral van mensen die zich zorgen maken over het oplopen van studievertraging. 'Veel praktijktentamens kunnen nu niet, zoals bij verpleegkunde. Dat is wel een probleem, maar het is zoals het is.'

Verder loopt het vooral zoals ze bij HSV al hadden gehoopt. Heinen: 'Wij hebben zelf altijd gezegd dat er meer online lesgegeven moet worden. Dat is nu tegen wil en dank ook het geval.'

Opnemen

Wel wil Heinen aangeven dat er nog stappen gezet moeten worden. 'Wij willen graag dat de lessen opgenomen worden, zodat studenten het later nog terug kunnen kijken. Dan kunnen studenten het terugkijken als ze zitten met de vraag: 'Hoe zat dat ook alweer?' Want we kunnen hier nog zomaar anderhalf jaar in zitten.'

Het opnemen van de lessen wordt niet door iedereen met gejuich ontvangen. Deeltijdstudent Matthijs Coenraads. 'Ik ben blij dat opgenomen lessen kunnen worden teruggekeken, maar dan moet een leraar dat wel doen. Dat wordt vergeten en dan moet een docent weer uitloggen en opnieuw inloggen. Je bent zo een kwartier kwijt omdat een docent er niet mee om kan gaan.'

Als negen studenten vanuit één huis tegelijk lessen volgen moet je wel een goede verbinding hebben Rik Heinen - fractievoorzitter Hanze Studentenbelangen Vereniging

Coenraads volgt de deeltijdstudie Human Resource Management aan de Hanze. 'Wij hebben nergens getekend dat we opgenomen mogen worden. Als ik mijn camera aanzet dan word ik mee opgenomen', reageert Coenraads op de berichtgeving donderdag dat ook komend studiejaar de Hanze doorgaat met het online lesgeven.

Docenten geven aan het begin van de les aan dat de les wordt opgenomen. Een ieder die niet opgenomen wil worden, kan op dat moment zijn webcam uitschakelen. Dat zijn ze verplicht vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Communicatiestudente Mirre van de Klok vindt online lesgeven juist 'over het algemeen een goed idee'. Het grootste probleem waar ze zelf tegenaan loopt is dat het het wat onpersoonlijk is. 'Je hoeft de webcam niet aan te zetten en het is daardoor ook iets minder interactief.'

Reistijd

Ze ziet vooral voordelen. 'Als nu de les om 8.30 uur begint, dan sta ik om 8.15 uur op en dan ben je gewoon op tijd. In de pauze maak ik wel ontbijt.'

De verkorte reistijd ziet Coenraads ook wel als voordeel. 'Normaal gesproken kwam ik een uur voor de les al op school, omdat ik moeilijk een parkeerplek kan vinden. Dat hoeft nu niet.' Ook vindt hij het wel een voordeel dat hij zijn praktijklessen nu kan volgen vanuit huis. 'Normaal gesproken doe ik dat op het werk, maar omdat we thuiswerken probeer ik dat nu op andere manieren te doen.'

Goed internet

Wel zijn beide studenten het over één ding eens: Goed internet is van essentieel belang. Van de Klok: 'Goed internet is een must. Anders wordt het echt vervelend.' Coenraads: 'Ik heb maar twee uur les per week, als tijdens die twee uur ineens een leraar wegvalt vanwege slecht internet dan is dat echt een probleem.'

Ook bij Van de Klok gebeurt het wel dat een docent zich niet helemaal redt met de internetverbinding. 'Maar ik heb nog niet meegemaakt dat het de les verstoorde. Er is wel begrip voor mekaar. Docenten moeten zich net als de leerlingen ontzettend aanpassen.'

Heinen herkent klachten over een internetverbinding wel. 'Je hebt studentenhuizen met negen personen die soms allemaal tegelijkertijd online lessen volgen. Dan moet je wel een goede internetverbinding hebben om dat vlekkeloos te laten verlopen.'

Ik betrap mezelf er wel op dat ik tijdens de les op mijn telefoon kijk Mirre van de Klok - studente Communicatie aan de Hanzehogeschool

Ook docent Danny Bolhuis merkt dat veel afhangt van een goede internetverbinding. 'Het gaat, ondanks alles, aardig goed. Mindere puntjes die ik zelf ervaar zijn weleens problemen met de verbinding.' Ook ziet Bolhuis, als docent, dat minder interactie met studenten wel een struikelblok is. 'Wij proberen dat nog te ondervangen door bepaalde tutorial-filmpjes te maken in een semi-live setting. Dat vinden de studenten dan vaak wel leuk en handig.'

'De docent ziet me toch niet!'

Vrijdag kwam uit een enquête van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar voren dat het een landelijke trend is dat studenten het online lesgeven over het algemeen als positief ervaren. Voornamelijk de vrijheid die het online lesgeven met zich meebrengt zien de studenten als positief.

Van de Klok: 'Als de webcam niet aan staat, merk ik dat ik af en toe gewoon koffie ga halen midden in de les. Ook betrap ik mezelf er wel op dat ik dan vaak op mijn telefoon zit te kijken. De docent ziet het toch niet!'

Bolhuis: 'Ja, normaal gesproken loop je niet de les uit naar het koffiezetapparaat. Dat doen sommigen nu wel even.'

Ook blijkt uit die enquête dat landelijk gezien de studenten het terugkijken van lesstof als positief zien, ze vooral het contact onderling missen en dat veel afhankelijk is van de techniek. Ook maken veel studenten zich zorgen over het oplopen van studievertraging. De LSVb roept dan ook op tot zoveel mogelijk maatwerk en het zoveeel mogelijk monitoren en evalueren van het online onderwijs.

Lees ook:

- Hanzehogeschool blijft komend studiejaar ook online lesgeven, minder buitenlandse studenten verwacht