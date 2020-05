Scholen tevreden over eerste lesweek: 'Het ging boven verwachting goed'

Ouders en leerlingen hielden zich goed aan de afspraken en enkele uitzonderingen daargelaten lukte het overal met de personele bezetting. Dat beeld schetsen bestuurders, directeuren en leerkrachten.

In Middelstum op OJS De Wilster stond juf Linde Spiering na weken digitaal onderwijs eindelijk weer voor de klas. ‘Alles ging heel goed, eigenlijk soepeler dan verwacht’, zegt ze. ‘Het voelt ook zo snel weer normaal.’

Twee dagen dezelfde dag

Het enige waar zij aan moest wennen is het herhalen van de les. ‘Je draait op twee dagen dezelfde dag, want maandag is een eerste schooldag voor de ene groep en dinsdag is een eerste schooldag voor de andere groep.’ Maar ook dat is iets waar je aan gewend raakt, verzekert ze.

Linde Spiering heet haar leerlingen welkom (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Bij OBS Jan Ligthart in Appingedam ging het ook boven verwachting goed, zegt directeur Andrea Evenhuis. ‘Iedereen had er weer zin in.’

Niveau beoordelen

De inloop van de kinderen gaat elke dag goed, stelt de directeur. ‘En de ouders hielden zich goed aan de regels dat ze niet op het schoolplein mogen komen.’ Evenhuis noemt het daarnaast fijn dat er begonnen is met halve klassen, omdat het niveau van de kinderen zo beter kan worden ingeschat dan in een volle klas.

Evenhuis heeft vier leerkrachten die om verschillende redenen nog niet voor de klas staan. Zij zijn beschikbaar voor contact met leerlingen op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan.

Thuis druk en productief

Miranda Reus is een van die leerkrachten. Zij heeft zelf diabetes en behoort dus tot een risicogroep en daarnaast maakt ze zich zorgen om haar gehandicapte zoon. Zij werk nog altijd vanuit huis. Op de vraag hoe haar week is geweest, zegt ze zonder aarzelen: ‘Druk en productief!’

Miranda Reus met haar zoon Tygo (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Leerlingen zochten op de vrije dagen nog geen contact met haar, een moeder wel. ‘Maar ik heb vooral heel veel administratieve dingen gedaan’, vertelt Reus. ‘Ik heb bijvoorbeeld de weekplanningen gemaakt voor de komende weken, zodat mijn collega’s die wel voor de klas staan dat niet meer hoeven te doen.’

Maandag en dinsdag was ze voor beide helften van haar klas via een videoverbinding toch bij het kringgesprek aanwezig. De kinderen keken daar ook niet raar van op, want de afgelopen twee maanden was al het contact via een beeldverbinding. ‘Ik vond het wel heel erg fijn om hun verhalen te horen en ze in de klas te zien’, vertelt ze. ‘Het was bijna alsof ik er zelf bij was.’

Afstand bewaren

Terug naar de klas, waar afstand bewaren tot jonge kinderen in de praktijk lastig blijkt. ‘Oudere kinderen snappen de afstand wel en die houden zich eraan, maar jongere kinderen vinden het lastig’, zegt Linde Spiering. Evenhuis: ‘We proberen het zo goed mogelijk op te volgen, maar als een kind valt, blijf je natuurlijk niet op anderhalve meter staan.’

De schoolbestuurders hebben de hele week contact gehouden met al hun directeuren. En ook Wilma Drenth (Quadraten, 36 scholen), Geert Bijleveld (Marenland, 21 scholen) en Henk Huberts (Noordkwartier, 10 scholen) zijn stuk voor stuk tevreden met hoe de eerste week is verlopen. ‘Eigenlijk zijn ze overal wel tevreden’, zegt Drenth.

‘We waren natuurlijk allemaal heel nieuwsgierig naar hoe het zou verlopen’, vertelt Huberts. ‘Maar over de gehele linie zijn we zeer tevreden. Het was echt een goede start.’

Op de school is met linten aangegeven dat er afstand moet worden gehouden (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Dat komt ook omdat iedereen met plezier weer naar school gaat, erkent Bijleveld. De hygiëneprotocollen worden nageleefd en de spanning bij leerkrachten en leerlingen was er volgens hem al gauw vanaf. ‘Je zet een voet binnen de school en het is eigenlijk als vanouds’, zegt hij.

Wat gaatjes te vullen

Ondanks een overwegend positief gevoel, zijn er ook zorgen. Zo lukte het bij Quadraten niet overal om precies de helft van de tijd les te geven door de personele bezetting. ‘Er zijn wel wat gaatjes te vullen’, vertelt Drenth. Bij haar scholen zijn enkele leerkrachten met hooikoortsklachten uit voorzorg thuis gebleven. ‘Er moet niet heel veel meer gebeuren, want dan heb je meer uitval.’

De richtlijnen zijn ook vrij strikt. ‘Heb je langer dan een dag een kuchje, dan laat je je testen’, zegt Huberts over het beleid bij Noordkwartier. ‘Een leerkracht heeft zich bij ons ook laten testen en die uitslag was gelukkig negatief.’

Nog niet naar school

Een ander punt van zorg zijn ouders die hun kinderen om uiteenlopende redenen nog niet naar school sturen. ‘Bij ons zijn zo’n 70 van de 2400 kinderen niet verschenen’, zegt Bijleveld. ‘Op sommige scholen is dat meer dan op andere, maar het is veel minder dan de oorspronkelijke verwachting. Toch moeten we wel proberen die ouders te bereiken.’

‘Bij ons zijn het enkele kinderen’, vertelt Huberts. ‘Ik denk dat we net wel of net niet de 1% halen, dus ik ben heel tevreden over hoe iedereen het oppakt. Wij popelen om weer met hele klassen te gaan werken.’

