Man met ontbloot onderlijf bij Kibbelkoele; toch vrijspraak

De man stapte in een zwarte cabrio en reed weg. De meisjes belden hun ouders en die weer de politie. Een van de meisjes had een deel van het kenteken onthouden.

Zwemmen

De agenten troffen een eindje verderop op een zwarte auto aan met daarin een 50-jarige man uit Ter Apel. Zijn onderlijf was ontbloot. 'Ik wilde net gaan zwemmen', zei hij vrijdag tegen de rechter in Assen.

Als bewijs gooide hij een zwembroek op de tafel. De broek mocht hij weer in zijn tas steken. Een jaar geleden kon hij de agenten geen zwembroek tonen. Toen had hij alleen zijn onderbroek bij zich, die hij op dat moment weer aantrok.

Eerder veroordeeld

De officier van justitie noemde het verhaal van de verdachte ongeloofwaardig. Bovendien is de man eerder als schennispleger veroordeeld. Het deel van het kenteken dat was doorgegeven, past in het kenteken van de auto waarin de verdachte reed.

De officier eiste een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur, omdat de man momenteel een behandeling ondergaat.

Andere man?

Er was onvoldoende bewijs voor een veroordeling, vond advocaat Tjalling van der Goot die de verdachte bijstond. De Ter Apeler was op het tijdstip, waarop de meisjes een naakte man spotten, in Emmen.

Hij was daar op afspraak bij een autodealer. De autohandelaar heeft dit op schrift bevestigd. De Ter Apeler kwam later bij de zwemplas. En het deel van het kenteken? Dat werd pas later aan de politie doorgegeven, zei de raadsman.

Onvoldoende bewijs

'De politie heeft bovendien maar één van de twee meisjes gehoord,' zei Van der Goot. 'Eén verklaring is te weinig voor een veroordeling.'

De rechter betwijfelde of er voldoende bewijs was om de man te veroordelen voor schennispleging bij de Kibbelkoele. Ze sprak hem daarom vrij.