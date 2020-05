‘Anna was meer dan een verwarde vrouw in Beijum’

Het is dinsdag 12 mei aan het einde van de middag. Een steekvlam, een explosie en daarna de melding van de dood van een verwarde vrouw aan de Nijensteinheerd in de Groningse wijk Beijum. Vriendinnen van de vrouw trokken meerdere keren aan de bel over de psychische toestand van de 27-jarige Anna. Aan RTV Noord vertellen ze hun verhaal.

Vriendinnen waren het. Daniëlle, Karisha en Anna. Hun liefde voor theater bracht ze samen op het Noorderpoortcollege waar ze de opleiding Kunst, Theater en Media volgden. ‘Ik weet nog dat we op de eerste dag allemaal een stukje voor de klas moesten doen’, herinnert Karisha (25) zich. ‘Toen Anna daar stond dacht ik: wauw! Ze had iets bijzonders over zich, iets krachtigs en ik dacht: daar wil ik wel vriendin mee worden.'

'Ik wist dat ze heel veel pijn had'

’Daniëlle (26) ontmoet Anna al eerder op een toneelcursus in Assen waar ze allebei woonden. ‘Ze had nog nooit wat met theater gedaan maar tijdens de repetities zat er zoveel emotie in haar spel dat ze enorm opviel.’

Hoewel de jonge vrouwen elkaar steeds beter leren kennen, laat Anna weinig los over haar verleden. Karisha: ‘Ik wist toen weinig van haar verleden, van haar trauma’s, maar ik wist wel dat ze heel veel pijn had en heel veel moeite om mee te gaan met alles wat er van je wordt verlangd.’

'Mijn moeder was twintig'

Anna wordt op 14 juli 1992 geboren in Rusland, vertelt ze in het Engels in een video die ze vier jaar geleden op Youtube zette. ‘Mijn moeder was twintig toen ze mij kreeg. We hadden een zwaar leven. Ze was een goed mens, maar erg getraumatiseerd. Dat ga ik hier niet delen, maar het was echt verschrikkelijk.’ Van een vader is geen sprake. ‘Mijn oma, mijn moeder en ik zijn de enige overgeblevene van onze familie.'

Anna blijft achter in pleeggezin

In het Youtube-filmpje vertelt Anna hoe haar moeder haar meeneemt naar Nederland om er een beter bestaan op te bouwen. Als haar oma ziek wordt keert haar moeder terug. Anna blijft achter in een pleeggezin. Als Anna bijna tien is, stapt haar moeder uit het leven.

Ze was extreem lief Daniëlle - vriendin van omgekomen Anna

We gingen samen op stap, uit eten, sliepen bij elkaar. We volgden samen dansles, deden workshops’, herinnert Karisha zich hun tijd op het Noorderpoortcollege in de Stad. ‘Voor school schreven we samen toneelstukken en regisseerden dat samen.’ Beide vriendinnen omschrijven haar als ‘intens’. ‘Zij was in alles extreem. Ze was extreem lief. Maar zo was ze in alle emoties. Extreem. Je merkte dat daar heel veel verdriet onder zat’, vult Daniëlle aan.

'Ze was helemaal klaar met ons'

Eind 2014 merken Daniëlle en Karisha dat ze ook extreem is in vriendschappen. ‘Ze woonde toen in een containerwoning en had zichzelf buitengesloten. Toen heeft ze ons gebeld, maar we hebben allebei het telefoontje gemist. Ze was daardoor helemaal van slag. Ze heeft toen een berichtje gestuurd met de mededeling dat ze helemaal klaar was met ons, wij waren geen echte vriendinnen. Ze heeft zich toen volledig van ons afgekeerd.’

[quote:Ze deelde bizarre theorieën over demonen]

Op een incidentele ‘like’ over en weer of een kort berichtje via Facebook na komt het niet weer goed tussen de vriendinnen. Eind vorig jaar, Anna woont dan inmiddels in Beijum, zien Daniëlle en Karisha dat hun voormalige vriendin beangstigende berichten begint te posten op Facebook en Instagram.

‘Ze deelde bizarre theorieën over demonen. Ze schreef dat zij een Indiaanse god was die de wereld moest helpen door liefde, maar ook door wraak. Ze zou wraak nemen op mensen die haar kwaad hadden gedaan.’ Bij het Wij-team, een gemeentelijke organisatie die op wijkniveau sociale steun verleent, wordt melding gemaakt van de berichten die ze plaatst.

'Des te eerder zouden ze haar kunnen helpen'

Drie weken geleden krijgt Karisha via Facebook een bericht van Anna. De breuk in hun vriendschap blijkt haar nog steeds dwars te zitten. ‘Ze schreef dat we geen echte vriendinnen waren, dat we narcisten waren en niet te vertrouwen. Ze had het over verkrachtingen.’

Daniëlle en Karisha melden de verontrustende berichten opnieuw bij het Wij-team en bij de politie. ‘We hebben iedereen die ook zulke berichtjes van haar had gekregen opgeroepen hetzelfde te doen des te eerder zouden ze haar kunnen helpen.’

Honden in veiligheid, maar zij zelf niet

Anna woont dan aan de Nijensteinheerd in Beijum samen met een aantal huisdieren. Op maandag 11 mei worden haar honden op last van de gemeente bij haar weggehaald. ‘Ze liet de honden loslopen en zou er niet goed voor zorgen. Het is absurd dat de honden wel in veiligheid zijn gesteld maar zij zelf niet.’

'Ik schrok me rot'

De volgende dag verschijnen er opnieuw verontrustende posts op haar Instagram. ‘Ik zag dat ze een gaskraan open zette, ik schrok me rot,’ vertelt Daniëlle. Kort daarna verschijnen de eerste nieuwsberichten: bij een explosie in een flatwoning aan de Nijensteinheerd in de Groningse wijk Beijum is een persoon om het leven gekomen. Het gaat om een vrouw die in de flat woonde, meldt de politie.

'Haar moeder speelde dat liedje vroeger voor haar'

Zaterdag is de uitvaart van Anna in Groningen. Vanwege de coronacrisis mogen daar maximaal dertig mensen bij aanwezig zijn. ‘Tijdens de uitvaart is in ieder geval Für Elise te horen’, vertelt Karisha, die samen met Daniëlle en een paar naasten van Anna de uitvaart organiseert. ‘Haar moeder speelde dat liedje vroeger voor haar. Dat is heel belangrijk.’

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

