Eis in hoger beroep: drie maanden cel voor coronaspuger uit Ten Post

Voor het Hof in Leeuwarden is drie maanden cel geëist tegen de 41-jarige man uit Ten Post met agenten bedreigde met coronabesmetting.

De man heeft al vijf weken in de gevangenis gezeten naar aanleiding van de uitspraak van de politierechter. ‘Daar heb ik nagedacht’, zegt hij.

Onder invloed

Hij besloot in hoger beroep te gaan omdat hij het niet eens is met de eerder opgelegde celstraf. De man werd 31 maart in zijn auto aangetroffen in een greppel. Volgens agenten was hij behoorlijk onder invloed en kon hij niet meer op zijn benen staan.

'Jij gaat nu dood'

Hij spuugde naar de politie en zei: ‘ik heb corona, jij gaat nu dood.’ Hij gedroeg zich niet alleen agressief tegen de politie, maar ook tegen de brandweer en de ambulancemedewerkers.

Uiteindelijk is hij met een spuugmasker om, op zijn buik op een brancard naar het Martini Ziekenhuis vervoerd om behandeld te worden aan zijn verwondingen. Ook daar werd geconstateerd dat de man had gedronken.

Geen herinnering

Dat bleek ook uit een bloedtest: de man had vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij ontkende iets gedronken te hebben, maar zei zich niks meer te kunnen herinneren van het voorval. Ook zegt hij in het verleden een drankprobleem gehad te hebben, maar dat hij nu niks meer drinkt.

Psychose

Volgens zijn advocaat had hij ten tijde van het incident een psychose. ‘Daar is geen enkele aanleiding voor’, vindt de advocaat-generaal (OM) en eist drie maanden onvoorwaardelijke celstraf.

De man heeft nog een proeftijd lopen voor huiselijk geweld. Over twee weken doet het Hof uitspraak.

