Luchtvaartnota brengt geen nieuw perspectief voor Groningen Airport Eelde

Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen in haar Ontwerp-Luchtvaartnota, die vrijdagmiddag in de ministerraad is gepresenteerd.

Voor de eigen regio

Het streven van de minister is om Lelystad Airport eind 2021 te openen. Na de herziening van het luchtruim in 2023 wil de minister dat Lelystad kan doorgroeien tot maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen. Een deel van de vakantievluchten wordt dan van Schiphol verplaatst naar Lelystad en niet naar andere luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde.

Groningen Airport Eelde moet zich, net als de andere regionale luchthavens, ontwikkelen voor de regio waarin het actief is. Met andere woorden: het speelveld voor de noordelijke luchthaven blijft voornamelijk Noord-Nederland, zo vindt minister Van Nieuwenhuizen.

Geen duurzaamheidsproef

Bij haar bezoek aan de noordelijke luchthaven opteerde Van Nieuwenhuizen nog dat Eelde zich kan profileren als groen alternatief in de luchtvaartsector. Desalniettemin heeft de VVD-minister besloten dat luchthaven Eindhoven een 'proefcasus' wordt voor toekomstig luchtvaartbeleid waarin 'een slimmere, duurzamere en meer op kwaliteit gestuurde ontwikkeling centraal staat', zo valt te lezen in de Ontwerp-Luchtvaartnota. Ook wat betreft de duurzaamheidsambitie die Groningen Airport Eelde heeft, is dus geen plaats in de luchtvaartnota.

Naast de regio kan Groningen Airport Eelde zich richten op speciale luchtvaartactiviteiten, zoals de vliegscholen en het vliegen met drones, zo schrijft de minister. Dat doet het vliegveld nu ook al, getuige de aanwezigheid van de vliegscholen van KLM en MartinAir.

De visie van het Rijk is een hard gelag voor interim-directeur Schmeink van vliegveld Eelde, die bij het bezoek nog een oproep deed richting de minister. 'Kom naar hier, de ruimte is hier', zei Schmeink. 'Alle luchthavens in Nederland hebben te maken met ruimtegebrek, wij hebben nog wel ruimte. Daar willen wij op inspelen.' Die oproep vindt vooralsnog geen gehoor in de Ontwerp-Luchtvaartnota.

Lees ook:

- Fusie tussen vliegscholen Eelde en Lelystad is rond

- 'In Lelystad wordt het steeds onrustiger, daarom komen we naar Eelde'