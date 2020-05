Zanger inmiddels echt 'kilo of acht' aangekomen

'Inmiddels zit ik er niet veel naast qua kilo's', zegt Beverwijk. Hij stond deze week al even op de weegschaal om te controleren of dat wel zo was. 'Toen ging ik er sneller weer vanaf dan dat ik erop ging.'

Hij kwam op het idee voor het lied, omdat het goed bij deze tijd past. 'Ik zat al drie weken thuis en dacht: Ik word steeds dikker volgens mij.'

De telefoon van Beverwijk staat sinds het liedje roodgloeiend. 'Het is een chaos, iedereen wil dingen van je weten.' Inmiddels is hij zo succesvol dat hij uit het hele land berichtjes krijgt. 'Via-via heb ik gehoord dat Guus Meeuwis (de zanger van het origineel, red.) er wel om moest lachen', zegt Beverwijk trots.

Beverwijk heeft zijn hit inmiddels ook in het Nederlands opgenomen. 'Er vroegen steeds meer mensen om een Nederlandse versie. Dat is beter verstaanbaar.' Het beroemde zinnetje over zijn 'slakkie' zit ook in de Nederlandse versie. 'Ja ik zocht er een net woord voor en dat is slakkie wel.'

Van zijn cover van Guus Meeuwis zijn inmiddels al een Friese en een Limburgse versie gemaakt.

