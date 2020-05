'Dit is triest; ik weet hoe hard ze ervoor werken'

'Ik zat in de tuin met een vriend, keurig op anderhalve meter natuurlijk', vertelt Vieregge. 'Mijn vader kwam naar buiten en zei: kun je even bij de buren kijken? Hij begon zelf te rennen. Wij liepen ook naar de overkant. Het eerste wat ik zag was een klein brandje in de keuken.'

Voor de omstanders er erg in hebben, vult het restaurant zich met rook. Niet veel later slaan de vlammen aan twee kanten uit het pand. Er is voor de brandweer geen redden meer aan.

'Triest om te zien'

'Dit maakt wel indruk', aldus Vieregge. 'Ik weet hoe hard die mensen ervoor werken. Dan is het gewoon triest om te zien dat dit ineens uit het niets verdwijnt.'

Overbuurvrouw Evelien de Boer noemt het een 'groot drama' voor de eigenaren van het restaurant. Ze is niet thuis als de brand uitbreekt en ziet op het nieuws wat er aan de hand is.

Ik denk dat het nog veel erger had gekund Evelien de Boer - woont tegenover het afgebrande restaurant

De Boer springt in de auto. Via een omweggetje omzeilt ze de mensen die een kijkje komen nemen en de brandweerwagens. Eenmaal thuis ziet ze hoe de vlammen het restaurant opslokken.

'Ik ben heel erg geschrokken', zegt ze tegen half één in de nacht, kijkend naar de bluswerkzaamheden. 'De panden staan heel dicht op elkaar. Diep respect voor de brandweer zoals ze bezig zijn, want het lijkt goed te gaan met de naastliggende panden. En het is best heel spannend als de vlammen aan alle kanten eruit slaan. Ik denk dat het nog veel erger had gekund.

