Column: Fuck de corona

‘Wat mij betreft gooien ze die bezoekregeling gewoon open. En als ie dan corona krijgt. Nou..jammer dan..’ De vrouw die het zegt ken ik al heel lang. Haar hoogbejaarde vader is dement en zit opgesloten in het verzorgingstehuis. Haar ogen spuwen plotseling vuur.

‘Hij had al geen leven. Het enige wat ie nog had waren wij. En het ommetje dat we maakten om het tehuis. En nu ziet hij niemand meer’.

Haar vader was een buitenmens. Een man van de natuur. Een man van de dijk, een man van de polder, een man van het Groninger land. Altijd onderwegens ook. Totdat de hersenen niet meer deden wat ze moesten doen. Hij vergat. En vergat na verloop van tijd zoveel dat een gang naar het verzorgingstehuis onvermijdelijk was.

Nu zit hij hele dagen in zijn kamer en wordt hij af en toe in zijn rolstoel naar de gezamenlijke kamer gereden. Om wat te eten, om wat te zitten tussen geestgelijken. ‘Mijn vader belt me elke dag op. En vraagt wanneer ik hem kom ophalen. Dit is geen leven, zegt ie dan heel boos’.

Ze is even stil. Ze staart voor zich uit in de tuin met gazon en borders, waarin de eerste planten in bloei staan. Haar gedachten zijn bij hem. ‘Waarom zou ik hem niet gewoon bezoeken en als ie dan toch ziek wordt. Das sund, maar dan heeft ie tenminste nog iets gehad aan het eind…’

Haar spanning, verdriet en wanhoop is voelbaar. Ik denk aan de mensen in het verzorgingstehuis en nog goed van geest zijn. En aan al die zorgmedewerkers die hun stinkende best doen om er nog iets van te maken. Ik zeg niks in de oorverdovende stilte.

Tussen haar wenkbrauwen verschijnen drie diepe diepe rimpels die ik nog nooit eerder had gezien. ‘Ik maak me zorgen’, geeft ze de mondelinge toelichting van haar rimpels. ‘Hoe moet dat straks dan? Dit kan toch niet goed gaan zo. Op mijn werk begint het ook al…’ Dan staat ze op, schudt een paar keer met haar hoofd en loopt het huis in. ‘Fuck die corona!’, hoor ik door het openstaande raam.

Een dag later zit ik aan de achtertafel, achter mijn computer met haar gedachten in die van mij. Ik wil eigenlijk iets grappigs schrijven over verjaardag. Over beruchte feestjes met bloedende hoofdwonden, middernachtelijk naaktzwemmen, mooie meisjes en verraderlijke Boswandelingen.

Somberheid overvalt me op mijn geboortedag. Het ontwaakt sluimerende hersenspinsels over mijn leven. Vragen borrelen in mij op. Wil ik op mijn 53e nog wel doen wat ik nu doe? Wil ik nog wel zijn wie ik nu ben? Ik beland in een draaikolk van het leven.

Wil ik nog wel elke week een verhaal schrijven? En dan het nog een keer vertalen en schrijven in het Gronings? Wil ik nog wel elk weekend werken terwijl iedereen om mij heen lekker vrij is? Elke zondagmorgen voor dag en dauw opstaan? Wil ik nog wel draaien in die malle molen van de media? Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?

Ik zie mezelf ineens voor een klas met leerlingen staan. Het beroep waar ik ooit voor geleerd heb. Meester Erik die uitleg geeft over de tafel van vier. Die in het gymlokaal het ‘Kleine Zigeunermeisje huilend op een steentje’ zingt. Die in de pauze met de jongens van groep 7 en 8 voetbalt op het schoolplein.

Ik moet om mezelf lachen als ik bedenk dat ik niet goed was in rekenen, dat ik al helemaal niet kan zingen en dat voetballen op mijn leeftijd en door mijn gebrekkige lijf niet meer voor mij is weggelegd.

Mijn blik valt op de schoorsteenmantel. Er staat een handvol verjaardagskaarten op. Eentje met twee bierpullen met groot Proost! erboven, eentje met blije jongens en meisjes in een boot in de Diepenring. In de hoek tegen de lijst van de grote spiegel staat een kaart met viooltjes.

Het is geen verjaardagskaart. Het is een kaartje van een vrouw. Omdat ik iets moois over haar ouders had geschreven. Dat ze het niet droog had gehouden. Dat ze me graag wilde bedanken maar ze niet goed wist hoe en daarom een kaartje stuurt.

Ze wenst me veel succes en dat we snel weer ‘gewoner’ kunnen leven.

Ik lees het nog eens. De ontroering in de tekst slaat over naar mezelf. Tja, denk ik. Hier doe je het voor. Voor die kleine dingen. Want zo is het leven. Het zijn de kleine dingen die het hem doen.

Fuck de corona.

Erik Hulsegge