Eigenaar afgebrand restaurant Vlagtwedde wil snel weer aan de slag

Verslagen tuurt Zekeriya Saglam zaterdagmiddag in Vlagtwedde door een hek naar de restanten van zijn eetcafe De Sultan. Een felle brand legde het eetcafe vrijdagnacht in de as. Hij hoopt snel weer aan de slag te kunnen in het dorp, waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Hij werkte vrijdagavond nog tot 21.00 uur nog in De Sultan. 'We hebben alles netjes schoon gemaakt en zijn daarna naar huis gegaan', vertelt Saglam die al 23 jaar een eetcafe in Vlagtwedde bestiert. Ruim een uur later wordt hij gebeld, dat er brand is in de keuken. Hij bedenkt zich niet en stapt in de auto en rijdt naar zijn zaak. Over de oorzaak van de brand kan hij niets zeggen. 'Zeg het maar, ik heb geen flauw idee. Dat moeten ze maar snel uitzoeken', aldus de eigenaar.

De politie gaat nog wel proberen om de oorzaak van de brand te achterhalen, maar de vuurzee heeft een enorme ravage achter gelaten. En het is dan ook nog onduidelijk of de oorzaak ooit bekend zal worden.

Voor Zekeriya Saglam staat wel vast dat hij weer een zaak in Vlagtwedde wil opbouwen. ' Ik zou nergens anders naartoe willen ', zegt hij. ' Hier wonen heel aardige mensen en Vlagtwedde is goed voor ons.'