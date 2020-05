Eigenaar afgebrand restaurant Vlagtwedde wil snel weer aan de slag (update)

Verslagen tuurt Zekeriya Saglam zaterdagmiddag in Vlagtwedde door een hek naar de restanten van zijn eetcafe De Sultan. Een felle brand legde het eetcafe vrijdagnacht in de as. Hij hoopt snel weer aan de slag te kunnen in het dorp, waaraan hij zijn hart heeft verpand.

Hij werkte vrijdagavond nog tot 21.00 uur nog in De Sultan. 'We hebben alles netjes schoon gemaakt en zijn daarna naar huis gegaan', vertelt Saglam die al 23 jaar een eetcafé in Vlagtwedde bestiert.

Brand in de keuken

Ruim een uur later wordt hij gebeld, dat er brand is in de keuken. Hij bedenkt zich niet en stapt in de auto en rijdt naar zijn zaak. Over de oorzaak van de brand kan hij niets zeggen. 'Zeg het maar, ik heb geen flauw idee. Dat moeten ze maar snel uitzoeken', aldus de eigenaar.

Zaterdagmiddag staat Luuk de Groot hevig aangedaan bij de hekken rondom de afgebrande zaak. De brandlucht hangt er nog, de glasscherven liggen tussen de gastanks op de stoep. ‘Je kunt niet meer zien wat het geweest is. Dat vind ik heel erg.’

De Groot is een goede vriend van Saglam en deed klusjes voor hem. ‘Ik zou vanmorgen om acht uur gaan schilderen. Ik was bezig met de corona-aanpassingen. Ik kwam hier bijna elke dag, ik hoorde bij het interieur.’

Aderlating voor het dorp

De zaak liep als een tierelier, vertelt hij. ‘Dit is echt een aderlating voor het dorp. Er was al niet zoveel, en nu is dit weg. Het voelt echt als rouwen.’

Oud-medewerkster Margriet de Wijk beaamt dat. ‘We waren eigenlijk een grote familie’. Ze werkt al drie jaar niet meer in restaurant De Sultan, maar er is nog steeds warm contact. ‘Het is gewoon onderdeel van je leven geworden. Het was meer dan een bijbaantje.’

Oorzaak nog onduidelijk

De politie gaat nog wel proberen om de oorzaak van de brand te achterhalen, maar de vuurzee heeft een enorme ravage achter gelaten. En het is dan ook nog onduidelijk of de oorzaak ooit bekend zal worden.

Boven de zaak waren twee appartementen, die verhuurd werden. De eigenaar zelf woonde daar niet. Een bewoner was thuis, maar heeft het huis op tijd kunnen verlaten.

Voor Zekeriya Saglam staat wel vast dat hij weer een zaak in Vlagtwedde wil opbouwen. 'Ik zou nergens anders naartoe willen', zegt hij. 'Hier wonen heel aardige mensen en Vlagtwedde is goed voor ons.'

