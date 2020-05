Met posters in zijn éne hand en een brief van algemeen-directeur Wouter Gudde in de andere hand, ging FC Groningen-keeper Sergio Padt langs bij seizoenkaarthouders in Kropswolde. Alle medewerkers van de club gaan de komende dagen de supporters langs om ze een promotiepakket te overhandigen. Hiermee hoopt FC Groningen de provincie ‘groen’ te kleuren, maar voornamelijk om zoveel mogelijk mensen te bewegen om hun seizoenkaart te verlengen.

Een jonge fan vindt het prachtig dat Padt ineens bij hem aanbelt om het pakket te overhandigen. De doelman hoeft zich ook niet eerst voor te stellen. ‘Staat ineens Sergio Padt voor je deur’, zegt hij nadat de deur is opengemaakt. Nadenken hoeft hij dan ook niet, want zijn seizoenkaart is al verlengd. De poster krijgt een plekje voor het raam. ‘Ik vind hem prachtig hangen’, zegt Padt nadat de jongen de poster vakkundig heeft bevestigd. ‘Het is persoonlijk wel even wennen om zo bij de deuren langs te gaan’, vertelt Padt. ‘Maar ik vind het leuk om te zien hoe de mensen reageren.'

‘Goedendag meneer Padt’, zegt de bewoner van het volgende huis. Ook hier is een voorstelrondje niet nodig. En de supporters bevestigt ook gewillig de poster aan het raam. ‘Ik ga ook verlengen, zegt Willem Buwalda. ‘Leuk dat alles zo wordt gebracht. Op deze manier wordt het allemaal nog persoonlijker. '